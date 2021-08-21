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新兵幫忙消耗高端疫苗？ 柯文哲：盡量給軍人較好待遇
目前行政院有意讓新兵入伍施打疫苗，但外界質疑目前進口疫苗不足，屆時可能會由國軍來幫忙消耗高端疫苗？對此，柯文哲下午在北市防疫記者會中被問到此事，柯說，雖然軍人以服從為天職，但盡量還是讓軍人有自主權，特別是要打在身上。
柯文哲說，以前香蕉生產過剩就給國軍吃香蕉，鳳梨不能外銷也叫國軍吃鳳梨，但國軍是國家的命脈，可以的話，還是盡量給軍人比較好待遇。
至於郭董到歐洲催貨，可望增加首批BNT疫苗到貨數量，柯文哲表示，郭董是企業家，特色就是行動力超強，一定會親臨前線，既然要買BNT疫苗，就會親自到歐洲催貨，這也是他認識的郭董，行動力超強。台灣到現在進口1038萬劑，其它國家捐的有586萬，自己買的有452萬劑，對他來說，有疫苗打就好，「郭董可以早點帶回台灣，我們就早點打」。
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