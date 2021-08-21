新兵幫忙消耗高端疫苗？ 柯文哲：盡量給軍人較好待遇

目前行政院有意讓新兵入伍施打疫苗，但外界質疑目前進口疫苗不足，屆時可能會由國軍來幫忙消耗高端疫苗？對此，柯文哲下午在北市防疫記者會中被問到此事，柯說，雖然軍人以服從為天職，但盡量還是讓軍人有自主權，特別是要打在身上。

柯文哲說，以前香蕉生產過剩就給國軍吃香蕉，鳳梨不能外銷也叫國軍吃鳳梨，但國軍是國家的命脈，可以的話，還是盡量給軍人比較好待遇。