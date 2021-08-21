貓奴心碎！陳其邁曾向中央請命救貓 但不敵這項規定

海巡署破獲不法私梟走私未檢疫品種貓，動植物防疫檢疫局高雄分局今天表示，昨天海巡判定為走私動物後，今天下午4時已完成154隻貓咪人道安樂死程序。

上百隻走私貓可能被安樂死的消息傳出後，許多「貓奴」立即湧入被稱為「暖男」的高雄市長陳其邁臉書，「求求市長救救這些無辜的小生命」、「人道毀滅太殘酷了」、「貓一定要安樂死嗎？希望市長可專案處理，因為這不是走私肉品，而是活生生的生命，希望市長設專案納編市政府財產，打預防針+植入晶片後開放民眾認養，再宣導鼓勵市民責任領養並拒絕非法渠道」。

看到眾多貓奴請命，陳其邁大約在下午1時多在臉書留言回復，「檢疫部分中央有相關作業規定，市府也正關心了解中」；陳其邁甚至在下午3時多還留言，「持續表達爭取機會中」。

結果，動植物防疫檢疫局高雄分局證實，下午4時已完成154隻貓咪全部人道安樂死程序。防檢局指出，走私貓可能有疫病，不得不安樂死，否則引入國外狂犬病或其他動物疾病，將危害國內動物安全。

陳其邁是政壇出名的愛貓人士，一得知走私貓恐遭安樂死，陳其邁也覺得捨不得，曾向農委會表達關心。陳其邁表示，此事決策不在市府，中央的防疫規定，農委會難以違背，過程中他有向中央溝通，盼有更妥適處理方式，不要輕易剝奪生命，對這結果也感到難過不捨。

高雄市新聞局長董建宏說，市長第一時間得知這些貓咪將遭處置，立即指示下屬向農委會了解，盼能有轉機，礙於海關及傳染病法規，也為保護高雄市民健康安全，只能尊重權責單位，未來也將向中央溝通，盼有更妥適處理方式，避免輕易剝奪生命。