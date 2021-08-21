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高雄發起遊行抗議疫苗政策 江啟臣到場聲援
國民黨黨主席江啟臣全力爭取高雄市選票，今天下午參加罷免黃捷發起人徐尚賢主辦的抗議疫苗政策遊行活動。江啟臣表示，台灣從防疫的前幾名反變成倒數名次，過去一整年靠的是人民的自律與守規矩，台灣由私人企業與宗教團體購買疫苗，這是全世界笑話，希望大家在12月18日用公投來表達心聲。
徐尚賢、杏仁哥吳育全等人認為高雄市九位立委在立法院阻擋疫苗預算，未能捍衛市民健康，繼上次在立委趙天麟服務處爆發衝突後，今天下午再度發動車隊遊行，活動開始前，國民黨黨主席江啟臣、醫師蘇偉碩等人到場聲援致詞，車隊逐一繞行高雄市區的各立委服務處。
江啟臣指出，去年靠台灣人民自律與守規矩成為防疫前段班，但政府準備疫苗老半天，人民除了高端，沒有其他選擇，早就要求買更多國際疫苗，但最後在私人企業、宗教團體及國民黨縣市等單位幫忙買疫苗，這是全世界的笑話，哪有人民自己準備疫苗；陳時中坐在那裡繼續報數字、報明牌，白白犧牲了800多條人命，所以我們今天發出怒吼。
江啟臣說，針對高端疫苗審查過程，黑箱不透明，有圖利之嫌，現在還要讓人民當免費白老鼠，難道把人民當賭注，同島一命變成謀財害命，希望大家站出來，12月18日踴躍公投下架政府，政府要為800多條人命負責。
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