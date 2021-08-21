柯文哲為萊豬再開罵 譴責民進黨就是要鬧要亂、製造爭端

台北市長柯文哲昨天在防疫記者會中回答有關行政院前發言人丁怡銘的牛肉麵失言風波，曾指牛隻吃過萊劑的飼料，也會代謝掉，所以進口時符合台灣國家標準，但外界解讀，既然美牛就沒有問題，那相對的美豬也就沒有問題，甚至有議員建議柯應該反對美豬公投。對此，柯文哲今再轟民進黨，就是要這樣搞，製造爭端，鞏固支持者精神、心態，但政治不是這樣搞的，應要讓國家團結，不是要國家分裂。

柯文哲說，他要譴責民進黨，當初萊豬進口，他去行政院，好心講不管萊豬、萊牛，這用科學就可以解決，提出源頭管理、明白標示這兩原則，萊克多巴胺在所有瘦肉精中不是最便宜的，但在目前瘦肉精中，濃度是代謝最快的，在血中濃度，每4小時會降一半，如果停藥不再吃，一天就降二分之一的6次方，如果3天就變二分之一的18次方。

柯說，其實濃度已經很低，台灣是進口國，要求出口國屠宰前3天停藥，並要求停藥3天條件下，如果豬牛有餵過萊劑的就標示，但有的人就覺得不喜歡，就算濃度低就不喜歡，有很多環保人土，對人類吃的需要，卻給動物餵萊劑， 違反動物權，有人會這樣想，在民眾黨內，立委蔡壁如就這樣而反對的人。

柯文哲說，但豬肉進到台灣，只要標示，要買不買就拉倒，做到源頭管理、明白標示，這萊豬、萊牛的問題就解決了，他做為醫生、一位科學家，好心的去行政院說明，但一出行政院就遇到冠軍牛肉麵哏圖事件，這件事讓他對台灣政治不喜歡，其實用理性務實科學，就讓很多事情解決了，但不知道民進黨為何要挑起爭端，讓大家亂，再搞一個公投。

柯文哲說，其實這些都不需要，理性務實科學，就把這事解決掉了，但民進黨就是要鬧要亂，他也了解，就是要這樣搞，製造爭端， 鞏固支持者的精神、心態。但政治不是這樣搞的，是要讓國家團結、不是要國家分裂。