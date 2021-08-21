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發現金成本比振興券高？ 柯文哲：去問蘇貞昌

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
被問及民進黨過去反對馬政府的消費券要求發放現金，如今執政後卻堅持發振興券反對現金，柯文哲僅說「去問蘇貞昌吧」。圖／北市府提供
被問及民進黨過去反對馬政府的消費券要求發放現金，如今執政後卻堅持發振興券反對現金，柯文哲僅說「去問蘇貞昌吧」。圖／北市府提供

行政院稱發現金成本不會比5千元振興券低，不過時任立委的副總統賴清德在馬政府發放消費券時，就要求發放現金，打臉振興券政策。台北市長柯文哲今天表示，這次5千元振興券不知道要花多少錢，也不知道要怎麼辦，還說「去問蘇貞昌吧」。

時代力量黨團昨日拿出2008年馬政府發消費券時，當時擔任立委的賴清德副總統質疑「印鈔票也要錢、印消費券也要錢，錢直接轉帳到民眾的帳戶裡不就好了，哪需要印鈔票？」的說法打臉民進黨，而在野黨都支持發現金，但政府仍堅持發振興券。

對此，柯文哲表示，每個危機都是轉機，去年發三倍券亂七八糟，如果是用電子身分證建立電子帳戶，就可以把錢存進去，還能設定時限前花完。

柯文哲說，發振興券的理由就是要「限時消費」，因為現金可以存起來，振興券的好處就是控制時間跟項目，他也說不要浪費每個危機，去年三倍券重來一遍，能利用一年時間建立電子身分證和帳戶，「現在怎麼辦我也不曉得，還是說振興券的紙張也買了，不知道花多少錢，反正就是這樣，我也不知道怎麼辦，去問蘇貞昌吧」。

至於北市府要如何加碼振興？柯文哲指出，雖然市府有做準備，但無論做什麼，都要建立在中央的基礎上，到底振興券怎麼花、電子支付怎麼綁，中央要怎麼做，講了以後要給北市府一個月做準備。

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