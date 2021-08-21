快訊

金曲32／HUSH摘金謝蘇慧倫 名單持續更新

國際流浪動物日154隻走私貓安樂死 貓奴怒灌蔡英文臉書

聽新聞
test
0:00 / 0:00

卓冠廷選議員推要洪慈庸同意 「肚爛」聽藍營提侯選總統

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
台中市前新聞局長卓冠廷（左）今接受綠色和平廣播電台專訪。圖／翻攝卓冠廷臉書
台中市前新聞局長卓冠廷（左）今接受綠色和平廣播電台專訪。圖／翻攝卓冠廷臉書

台中市前新聞局長卓冠廷傳出欲參選新北市議員，今接受綠色和平廣播電台專訪。他指出，要參選必須獲得妻子洪慈庸與父母親的同意，但他認為不是他要不要參選問題，而是最近參選國民黨主席的江啟臣、朱立倫，都提到侯友宜會選總統，這聽了很「肚爛」。

將滿35歲的卓冠廷，曾在媒體擔任業務、記者，出生、國小都在鶯歌，國中在三峽，高中在板橋。2012年到林佳龍的國會辦公室工作，2014年跟著林佳龍進入台中市府，並擔任新聞局長。

卓冠廷說，沒想過2年時間就把台中拿回來，但台中藍大於綠，雖然市府同仁都很打拚，但遇到「韓流」無法連任，是他宣傳不夠力，而林佳龍是願意給年輕人機會政治人物。

至於是否參選新北市議員，卓冠廷指出，感謝大家有想到他，但選舉是人生很大的事情，他當幕僚時還有時間可以排休息，但選舉開始人生都是人民的，不過他不是怕承擔任何事情，也不是怕挑戰，但要經過洪慈庸、父母親同意。

卓冠廷也說，新北有很多優秀議員，但議會藍大於綠，民進黨要更發揮監督力量，侯友宜2022年這戰對台灣很重要，因為很多人對市政不滿，防疫也跟中央對幹，雖然民調很好，但有高房價、交通堵塞、勞權議題等議題，侯可以更認真。

卓冠廷表示，現在國民黨在選黨主席，包含江啟臣、朱立倫都說侯友宜選總統，但這聽了很「肚爛」，市長才選第2屆就說要選總統，代表連任市長後不到半年就要再進入提名等程序，甚至還要請假，侯現在需要強而有力監督。

卓冠廷 侯友宜 洪慈庸

延伸閱讀

郭台銘催貨疫苗 侯友宜：民間努力，政府要更加努力

帛琉增2例境外移入 侯友宜：盼檢討境外管制是否提升

江啟臣南下高雄拜票 重申不選2024、2022全力配合

拜登「護台說」 江啟臣：自助人助 不必放大解讀

相關新聞

走私貓安樂死引爆貓奴怒火 農委會：為防疫不得已

海巡署昨破獲不法私梟走私未檢疫品種貓，動植物防疫檢疫局高雄分局今下午已完成154隻貓咪的人道安樂死程序，引發社會大眾譁然...

謝志偉稱郭董進BNT有進展 立委酸：無能官員在邀功

鴻海創辦人郭台銘與台積電購捐政府1000萬劑BNT疫苗，至今仍未到貨，讓郭還親自前往歐洲了解狀況。駐德代表謝志偉今天透露...

走私貓全遭安樂死 朱立倫：應開放生態組織檢疫、認養

今天是國際流浪動物日，農委會防檢局卻在今天將昨天非法查獲的154隻走私貓全數安樂死。國民黨前主席朱立倫晚間表示，這次是貓...

不善待動物不算進步國家 柯文哲：蔡總統一定非常有感

海巡署日前查獲走私未檢疫的名貴貓，全部154隻貓咪今全數完成安樂死。台北市長柯文哲在臉書貼文表示，不能善待動物，不算是進...

國際流浪動物日執行安樂死 貓奴怒灌蔡英文臉書

海巡署破獲不法私梟走私未檢疫品種貓，動植物防疫檢疫局高雄分局今天表示，昨天海巡判定為走私動物後，今天下午4時已完成154...

入伍不強迫打高端疫苗？江啟臣：新兵除高端還有選擇？

國防部9月恢復役男徵集，行政院長蘇貞昌指示國防部評估新兵施打新冠肺炎疫苗，因接下來只有未進行三期臨床實驗的國產高端疫苗，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。