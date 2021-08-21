聽新聞
test
0:00 / 0:00
卓冠廷選議員推要洪慈庸同意 「肚爛」聽藍營提侯選總統
台中市前新聞局長卓冠廷傳出欲參選新北市議員，今接受綠色和平廣播電台專訪。他指出，要參選必須獲得妻子洪慈庸與父母親的同意，但他認為不是他要不要參選問題，而是最近參選國民黨主席的江啟臣、朱立倫，都提到侯友宜會選總統，這聽了很「肚爛」。
將滿35歲的卓冠廷，曾在媒體擔任業務、記者，出生、國小都在鶯歌，國中在三峽，高中在板橋。2012年到林佳龍的國會辦公室工作，2014年跟著林佳龍進入台中市府，並擔任新聞局長。
卓冠廷說，沒想過2年時間就把台中拿回來，但台中藍大於綠，雖然市府同仁都很打拚，但遇到「韓流」無法連任，是他宣傳不夠力，而林佳龍是願意給年輕人機會政治人物。
至於是否參選新北市議員，卓冠廷指出，感謝大家有想到他，但選舉是人生很大的事情，他當幕僚時還有時間可以排休息，但選舉開始人生都是人民的，不過他不是怕承擔任何事情，也不是怕挑戰，但要經過洪慈庸、父母親同意。
卓冠廷也說，新北有很多優秀議員，但議會藍大於綠，民進黨要更發揮監督力量，侯友宜2022年這戰對台灣很重要，因為很多人對市政不滿，防疫也跟中央對幹，雖然民調很好，但有高房價、交通堵塞、勞權議題等議題，侯可以更認真。
卓冠廷表示，現在國民黨在選黨主席，包含江啟臣、朱立倫都說侯友宜選總統，但這聽了很「肚爛」，市長才選第2屆就說要選總統，代表連任市長後不到半年就要再進入提名等程序，甚至還要請假，侯現在需要強而有力監督。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言