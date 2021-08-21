卓冠廷選議員推要洪慈庸同意 「肚爛」聽藍營提侯選總統

台中市前新聞局長卓冠廷傳出欲參選新北市議員，今接受綠色和平廣播電台專訪。他指出，要參選必須獲得妻子洪慈庸與父母親的同意，但他認為不是他要不要參選問題，而是最近參選國民黨主席的江啟臣、朱立倫，都提到侯友宜會選總統，這聽了很「肚爛」。

將滿35歲的卓冠廷，曾在媒體擔任業務、記者，出生、國小都在鶯歌，國中在三峽，高中在板橋。2012年到林佳龍的國會辦公室工作，2014年跟著林佳龍進入台中市府，並擔任新聞局長。

卓冠廷說，沒想過2年時間就把台中拿回來，但台中藍大於綠，雖然市府同仁都很打拚，但遇到「韓流」無法連任，是他宣傳不夠力，而林佳龍是願意給年輕人機會政治人物。

至於是否參選新北市議員，卓冠廷指出，感謝大家有想到他，但選舉是人生很大的事情，他當幕僚時還有時間可以排休息，但選舉開始人生都是人民的，不過他不是怕承擔任何事情，也不是怕挑戰，但要經過洪慈庸、父母親同意。

卓冠廷也說，新北有很多優秀議員，但議會藍大於綠，民進黨要更發揮監督力量，侯友宜2022年這戰對台灣很重要，因為很多人對市政不滿，防疫也跟中央對幹，雖然民調很好，但有高房價、交通堵塞、勞權議題等議題，侯可以更認真。

卓冠廷表示，現在國民黨在選黨主席，包含江啟臣、朱立倫都說侯友宜選總統，但這聽了很「肚爛」，市長才選第2屆就說要選總統，代表連任市長後不到半年就要再進入提名等程序，甚至還要請假，侯現在需要強而有力監督。