聽新聞
test
0:00 / 0:00
反戰卻遭扣帽 朱立倫：民進黨治國人民終成中共同路人
美軍從阿富汗撤兵，意外引爆朝野對美軍是否在兩岸發生戰事時仍會馳援台灣爭辯，國民黨甚至被綠營扣上中共同路人、棄台論標籤。國民黨前主席朱立倫下午提醒國人，依此邏輯「民進黨治國，你終究要成為中共同路人」。
朱立倫呼籲，拒當中共同路人，就從拒絕1450出征開始。
朱立倫表示，在民進黨治國刻意操控下，整個意識形態與言論審查氛圍，已導致網路社群與台灣社會日益嚴重的衝突與對立，更可能激起與對岸之間的惡意螺旋。兩岸的民族主義持續升高、對撞，絕對不是兩岸人民之福，更不是台灣人民之福。
朱立倫說，「不要戰爭」是絕大多數台灣人心聲，這不代表不關心國防，更不代表投降與失敗主義，沒想到網紅因看到阿富汗戰爭有感而發在推特上寫下「不要戰爭」，就遭1450截圖出征圍剿，連阿滴都挨批變成「中共同路人」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言