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反戰卻遭扣帽 朱立倫：民進黨治國人民終成中共同路人

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
美軍從阿富汗撤兵，意外引爆朝野對美軍是否在兩岸發生戰事時仍會馳援台灣爭辯，國民黨被綠營扣上中共同路人、棄台論標籤。對此國民黨前主席朱立倫提醒國人，依此邏輯「民進黨治國，你終究要成為中共同路人」。 報系資料照／記者葉信菉攝影
美軍從阿富汗撤兵，意外引爆朝野對美軍是否在兩岸發生戰事時仍會馳援台灣爭辯，國民黨被綠營扣上中共同路人、棄台論標籤。對此國民黨前主席朱立倫提醒國人，依此邏輯「民進黨治國，你終究要成為中共同路人」。 報系資料照／記者葉信菉攝影

美軍從阿富汗撤兵，意外引爆朝野對美軍是否在兩岸發生戰事時仍會馳援台灣爭辯，國民黨甚至被綠營扣上中共同路人、棄台論標籤。國民黨前主席朱立倫下午提醒國人，依此邏輯「民進黨治國，你終究要成為中共同路人」。

朱立倫呼籲，拒當中共同路人，就從拒絕1450出征開始。

朱立倫表示，在民進黨治國刻意操控下，整個意識形態與言論審查氛圍，已導致網路社群與台灣社會日益嚴重的衝突與對立，更可能激起與對岸之間的惡意螺旋。兩岸的民族主義持續升高、對撞，絕對不是兩岸人民之福，更不是台灣人民之福。

朱立倫說，「不要戰爭」是絕大多數台灣人心聲，這不代表不關心國防，更不代表投降與失敗主義，沒想到網紅因看到阿富汗戰爭有感而發在推特上寫下「不要戰爭」，就遭1450截圖出征圍剿，連阿滴都挨批變成「中共同路人」。

朱立倫 中共 戰爭

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