拜登「護台說」 江啟臣：自助人助 不必放大解讀

國民黨主席江啟臣今天上午在高雄市副議長陸淑美陪同下，至高雄岡山勵志新城國宅與支持者互動，針對美國總統拜登近期提出的護台言論，江啟臣表示，美方對台政策沒有改變，美方或總統談話沒必要放大解讀，從台灣的角度來看，自己的國家安全還是要自己顧，自助才能人助。

拜登近期的「護台」發言引發國際關注，江啟臣表示，拜登的言論讓人覺得美方是不是會採取戰略清晰態度，但事後美方官員出面澄清對台政策沒有改變，回到台灣關係法，還是屬於戰略模糊的態度。

江啟臣認為，拜登是因在阿富汗事件後，想要向美國國際上的友人、友邦表達美方承諾不會改變，從台灣的角度來說，無論如何只有自助才能人助，對於美方或美國總統的談話沒必要放大解讀。

江啟臣說，台灣目前最重要是回到務實的「國家安全」及「國防政策」，自己國家的安全自己來顧，唯有自助才能人助，當然歡迎各國，尤其像美國對台灣安全的承諾。

江強調，我們也必須展現捍衛國家安全的決心，更重要的是有智慧的去處理兩岸關係及區域地緣政治安全管理，讓台灣能夠在國際變局當中，將中華民國利益最大化。