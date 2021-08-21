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九二共識遭質疑 江啟臣酸：歷史告訴我們民進黨不可信

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
國民黨黨主席江啟臣請假投入黨主席選舉，今天到高雄參加孫文學院南院座談會。記者徐白櫻／攝影
國民黨黨主席江啟臣請假投入黨主席選舉，今天到高雄參加孫文學院南院座談會。記者徐白櫻／攝影

阿富汗事件引發全球震撼，台灣兩岸局勢受國際關注。台灣智庫民調中心主任卓冠廷以阿富汗塔利班政權與中國共產黨相提並論，質疑國民黨為何堅守「九二共識」。國民黨黨主席江啟臣今早在高雄反酸，過去民進黨主張發現金、反對萊劑、反對藻礁，歷史告訴我們民進黨不可信。

國民黨主席江啟臣爭取連任，請假勤跑基層，今天上午先在岡山眷村國宅與住戶互動，另轉往參加孫文南院座談會，座談會前接受媒體聯訪。

媒體問及，台灣智庫民調中心主任卓冠廷臉書發文，內容指稱，歷史告訴阿富汗人民，塔利班承諾不可信，所以悲傷地逃離家園。卓說，他不懂的是，歷史告訴台灣人，中國共產黨的承諾一樣不可信，國民黨為何非得死抱九二共識。

江啟臣回擊說，歷史也告訴我們，過去民進黨主張發現金，現在不發現金，歷史告訴我們，國去民進黨反萊劑，現在卻開放萊豬，歷史也告訴我們，民進黨主張護藻礁，結果現在呢？所以歷史告訴我們，民進黨不能信。

民進黨 國民黨 江啟臣 阿富汗

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