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丁怡銘萊牛案 江啟臣：為人民把關的不該是牛肉麵老闆

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
國民黨黨主席江啟臣請假投入黨主席選舉，今天到高雄參加孫文學院南院座談會。記者徐白櫻／攝影
國民黨黨主席江啟臣請假投入黨主席選舉，今天到高雄參加孫文學院南院座談會。記者徐白櫻／攝影

國民黨黨主席江啟臣競選連任，今天再度南下高雄爭取黨員支持。針對行政院前發言人丁怡銘的牛肉麵風波，對手朱立倫昨天去店家消費力挺。江啟臣今天受訪表示，丁怡銘下台、蘇貞昌院長還去道歉，若政府沒錯、做得好幹嘛道歉?該為人民把關的是政府，不是賣牛肉麵的老闆。

行政院前發言人丁怡銘因「皇家傳承牛肉麵」使用還有萊克多巴胺的牛肉引發爭議下台，丁遭國民黨告發，北檢昨天以皇家所用牛隻飼料含萊劑，不起訴丁。國民黨前主席朱立倫昨天前往店家消費，並批評政府應該要照顧人民，不是推坑人民。

江啟臣今天上午在岡山眷村國宅與住戶互動，另轉往參加孫文南院參加座談，關心國民黨內與南台灣相關議題。會前江啟臣接受媒體聯訪。針對另一名黨主席候選人、孫文學校總校長張亞中要求江啟臣即日起卸職一事。江說，此事應由黨中央組發會說明，一切照規定，也照中常會結論行事。

媒體詢問有關綠營側翼指稱國民黨議員告丁怡銘才導致皇家傳承牛肉使用萊劑一事曝光。江表示，這要檢討的應該是檢調，怎麼會檢討告發的人，而且丁怡銘下台、蘇貞昌院長還去道歉，「你認為錯在哪裡？」，若政府沒有錯做得好，當初幹嘛道歉、又幹嘛下台，下台後又透過檢調方式來護航，到底檢調有沒有公平行使政府公權力，該為人民把關的是政府，不是賣牛肉麵的老闆。

江啟臣 丁怡銘 皇家傳承 萊克多巴胺

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