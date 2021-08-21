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民進黨派系聯合聲明連發 黨內人士：持續給蘇內閣壓力

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
行政院長蘇貞昌。本報資料照片
行政院長蘇貞昌。本報資料照片

行政院振興五倍券在民進黨立委持續建議下政策大轉彎，也引發蘇內閣是否「跛腳」討論。民進黨黨內人士表示，英系、正國會近來聯合聲明連發，英系甚至在昨天連高鐵增班，這種相對爭議程度不大的議題都採聯合聲明方式，意味的是執政黨內部溝通問題持續外部化，黨內對蘇內閣的壓力未來恐持續如影隨形。

英系約10名立委昨天都在臉書貼出一則相同貼文指出，支持防疫中心的防疫規範，但民生的服務仍須要隨時滾動調整，呼籲交通部與台灣高鐵公司 一定要對班次有所規劃，適度調整賣票成數，並慢慢恢復班次運量，讓安全防疫的狀態下民眾能免除必要移動時的困擾。

與此同時，正國會綠委昨天也再度發表聲明向中央喊話，建議動滋券、藝Fun券等各類振興券面額均應加碼，才能促進民眾消費意願，擴大產業振興效果。

民進黨黨內人士分析，經過五倍券爭議事件後，蘇系與民進黨部分派系緊張關係仍箭在弦上並為緩解，包括正國會、英系等黨內系統仍選擇發聯合聲明，而非循內部管道向行政院反應意見就可看出端倪，且這不是個別立委意見，聯合聲明立委加起來有近20席之譜，勢必形成一股持續給行政院的壓力。一位民進黨立委更私下表示，行政院長蘇貞昌做得不好，年底前就該讓他下台，不用等到年底公投結果出爐，再來成敗論英雄。

民進黨 蘇貞昌 高鐵 紓困振興

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