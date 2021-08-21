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綠批藍傳棄台論 孫大千：民進黨還把國家命運交他國？
美軍從阿富汗撤軍後，意外引起台灣朝野「1949」論戰，綠營狂轟國民黨散布棄台論、是中共同路人。前立委孫大千上午在臉書說，民進黨還要繼續用集體洗腦的方式，讓台灣人民把國家未來的命運交到其他國家的手上？
孫大千說，國民黨的立場很清楚，只要我們自己不放棄，誰也沒有辦法放棄台灣。
孫大千舉例，1949年美國沒有對國民黨政府承諾會堅定支持？1955年美國沒有對南越政府承諾會堅定支持？2001年美國沒有對阿富汗新政府承諾會堅定支持？
孫大千表示，基於美國利益的不同，在不同的時間，做出堅定支持承諾的對象也不同；美國的堅定支持，並不能保證被允諾支持的國家從此天下太平、一帆風順。美國並沒有錯，錯的只是愚蠢的去相信這種不切實際保證的政權。
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