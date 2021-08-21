阿富汗啟示 游梓翔問民進黨：美台為何不建交

美國總統拜登日前接受美國廣播公司新聞網專訪時說，台灣與阿富汗問題本質不同，美國信守對夥伴的承諾。我外交部表示，誠摯感謝拜登及美國政府再度明確重申對台灣的安全承諾。世新大學口語傳播暨社群媒體系教授游梓翔在臉書表示，因為美國放棄阿富汗，對台灣的「承諾」也被懷疑了，就有人開始炒作類似「阿富汗失去的，美國會在台灣討回來」這種怪異言論，連「美台建交」也跟著跑出來了。

「真的很奇怪」，游梓翔說，從美國好多人說的話裡，像是美台是志同道合夥伴、台灣是民主典範，甚至連台灣不是中國一部分都有人說了，把台灣和以色列並列，加上明示暗示說大陸的各種難聽話，什麼軍事擴張、印太威脅的，通過的「台北法」還說要保護強化台灣友邦，「那，為什麼美國不和台灣建交呢？」

「我實在很想請民進黨的朋友，列出美國為何不和台灣建交的理由看看？」游梓翔說，是因為大陸和台灣同屬一個中國，所以不能建交嗎？那美國介入台海不等於又是拜登說的介入內戰？

他問，是因為如果建交大陸就會對台動武嗎？不是說對台承諾堅若磐石？這時候不是更應該來保護台灣嗎？又或是因為這樣整體有損美國利益嗎？所以不是民主不民主，夥伴不夥伴，誰是正義一方的問題，而是在「現實」上，不值得為此犧牲美國和大陸交往的利益嗎？

游梓翔說，所以不用一直在虛幻地討論美台友好和對台承諾，那根本問錯了問題，要問的是為什麼美台不建交呢？而且還是要提醒一次，到目前為止美國「堅若磐石的承諾」就是承諾「支持台灣自我防衛」，具體作法是買美國武器，還有拜登稍早說的那句：大陸對台動武美國會「respond」。「貼文不是也會有朋友respond？點讚留言什麼的」。

游梓翔說，吵這些空的其實一點意思也沒有，請告訴我們，美國支持台灣為何不和台灣建交呢？把理由列出來大家聽聽看，看能不能幫助大家思考得更透徹一點。