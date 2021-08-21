快訊

金曲32／HUSH摘金謝蘇慧倫 名單持續更新

國際流浪動物日154隻走私貓安樂死 貓奴怒灌蔡英文臉書

聽新聞
test
0:00 / 0:00

阿富汗啟示 游梓翔問民進黨：美台為何不建交

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
美國總統拜登日前接受美國廣播公司新聞網專訪時說，台灣與阿富汗問題本質不同，美國信守對夥伴的承諾。美聯社
美國總統拜登日前接受美國廣播公司新聞網專訪時說，台灣與阿富汗問題本質不同，美國信守對夥伴的承諾。美聯社

美國總統拜登日前接受美國廣播公司新聞網專訪時說，台灣與阿富汗問題本質不同，美國信守對夥伴的承諾。我外交部表示，誠摯感謝拜登及美國政府再度明確重申對台灣的安全承諾。世新大學口語傳播暨社群媒體系教授游梓翔在臉書表示，因為美國放棄阿富汗，對台灣的「承諾」也被懷疑了，就有人開始炒作類似「阿富汗失去的，美國會在台灣討回來」這種怪異言論，連「美台建交」也跟著跑出來了。

「真的很奇怪」，游梓翔說，從美國好多人說的話裡，像是美台是志同道合夥伴、台灣是民主典範，甚至連台灣不是中國一部分都有人說了，把台灣和以色列並列，加上明示暗示說大陸的各種難聽話，什麼軍事擴張、印太威脅的，通過的「台北法」還說要保護強化台灣友邦，「那，為什麼美國不和台灣建交呢？」

「我實在很想請民進黨的朋友，列出美國為何不和台灣建交的理由看看？」游梓翔說，是因為大陸和台灣同屬一個中國，所以不能建交嗎？那美國介入台海不等於又是拜登說的介入內戰？

他問，是因為如果建交大陸就會對台動武嗎？不是說對台承諾堅若磐石？這時候不是更應該來保護台灣嗎？又或是因為這樣整體有損美國利益嗎？所以不是民主不民主，夥伴不夥伴，誰是正義一方的問題，而是在「現實」上，不值得為此犧牲美國和大陸交往的利益嗎？

游梓翔說，所以不用一直在虛幻地討論美台友好和對台承諾，那根本問錯了問題，要問的是為什麼美台不建交呢？而且還是要提醒一次，到目前為止美國「堅若磐石的承諾」就是承諾「支持台灣自我防衛」，具體作法是買美國武器，還有拜登稍早說的那句：大陸對台動武美國會「respond」。「貼文不是也會有朋友respond？點讚留言什麼的」。

游梓翔說，吵這些空的其實一點意思也沒有，請告訴我們，美國支持台灣為何不和台灣建交呢？把理由列出來大家聽聽看，看能不能幫助大家思考得更透徹一點。

游梓翔 拜登 阿富汗 民進黨

延伸閱讀

美前次卿勃恩斯將任駐中大使 主張聯合盟友抗中

美軍：撤離喀布爾中繼基地太擁擠 一度致任務暫停

英法軍警前進喀布爾救人 美參議員籲拜登政府仿效

拜登將台灣與北約並列協防？ 江啟臣：不用過度解讀

相關新聞

走私貓安樂死引爆貓奴怒火 農委會：為防疫不得已

海巡署昨破獲不法私梟走私未檢疫品種貓，動植物防疫檢疫局高雄分局今下午已完成154隻貓咪的人道安樂死程序，引發社會大眾譁然...

謝志偉稱郭董進BNT有進展 立委酸：無能官員在邀功

鴻海創辦人郭台銘與台積電購捐政府1000萬劑BNT疫苗，至今仍未到貨，讓郭還親自前往歐洲了解狀況。駐德代表謝志偉今天透露...

走私貓全遭安樂死 朱立倫：應開放生態組織檢疫、認養

今天是國際流浪動物日，農委會防檢局卻在今天將昨天非法查獲的154隻走私貓全數安樂死。國民黨前主席朱立倫晚間表示，這次是貓...

不善待動物不算進步國家 柯文哲：蔡總統一定非常有感

海巡署日前查獲走私未檢疫的名貴貓，全部154隻貓咪今全數完成安樂死。台北市長柯文哲在臉書貼文表示，不能善待動物，不算是進...

國際流浪動物日執行安樂死 貓奴怒灌蔡英文臉書

海巡署破獲不法私梟走私未檢疫品種貓，動植物防疫檢疫局高雄分局今天表示，昨天海巡判定為走私動物後，今天下午4時已完成154...

入伍不強迫打高端疫苗？江啟臣：新兵除高端還有選擇？

國防部9月恢復役男徵集，行政院長蘇貞昌指示國防部評估新兵施打新冠肺炎疫苗，因接下來只有未進行三期臨床實驗的國產高端疫苗，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。