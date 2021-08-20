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突破性感染皆染Delta 專家籲高風險對象盡速打第二劑

聯合報 / 記者陳雨鑫許政榆／台北即時報導
Delta變異株襲全球，中央流行疫情指揮中心公布本周境外移入案例病毒基因定序，定序12人全部都是Delta變異株，有3人完整接種兩劑疫苗滿十四天仍確診，屬於突破性感染。圖為台大醫院接種站民眾施打情形。 圖／本報資料照片
Delta變異株襲全球，中央流行疫情指揮中心公布本周境外移入案例病毒基因定序，定序12人全部都是Delta變異株，有3人完整接種兩劑疫苗滿十四天仍確診，屬於突破性感染。圖為台大醫院接種站民眾施打情形。 圖／本報資料照片

Delta變異株襲全球，中央流行疫情指揮中心公布本周境外移入案例病毒基因定序，定序12人全部都是Delta變異株，有3人完整接種兩劑疫苗滿14天仍確診，屬於突破性感染，其中一例Ct值僅19，病毒量極高，這三人施打疫苗的品牌都是莫德納。

疫苗保護到底能維持多久，全球都在討論加打第三劑的可能性。專家建議，疫苗難以長久維持保護力，先布局第一劑覆蓋率雖然是對的方向，但高風險族群的第二劑接種也得跟上。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，本周新增的三例突破性感染的境外移入案例，Ct值分別為19、22、27。Ct值僅19的是案15927，為美國籍廿多歲女性，8月4日入境，8月11日發病並採檢後確診。發言人莊人祥表示，該案在五月中旬接種第二劑疫苗。

對於有案例完整接種後近三個月仍確診，林口長庚醫院副院長邱政洵表示「不意外」，根據國外研究，疫苗接種兩劑滿十四天，疫苗保護力平均到第八個月將大幅下降，因此才研議接種兩劑滿八個月加打第三劑。至於完整接種近三個月還染疫，國外也有類似報告，另外，每個人接種疫苗後抗體生成表現不同，疫苗保護力下降的時間也因人而異。

國內疫苗施打策略，先提高第一劑施打覆蓋率，再接種第二劑。邱政洵表示，方向正確，台灣疫苗量不足，必須要先提升第一劑覆蓋率，只是變異株來勢洶洶，高風險族群僅打一劑顯然不足，在疫苗貨源能夠支應的情況下，政府應盡速替醫護人員、第一線防疫人員以及65歲以上長者接種第二劑，確保保護力。

指揮官陳時中表示，疫苗接種策略受限於「總量」，專家認為第一劑涵蓋率建立起來之後再施打第二劑，後續若有需要再安排第三劑，他相信每一個國家做法都相同。目前疫苗接種人口涵蓋率為39.49％，劑次人口比為42.67，3.18％打滿二劑。

境外移入的突破性感染案例，累計16人，7例打ＢＮＴ、嬌生和莫德納、ＡＺ皆為3例 ；這十六例案例中，有6例感染Delta變異株，這6例分別有3例接種莫德納、2例打ＢＮＴ疫苗、1例嬌生疫苗

嬌生疫苗 Delta變異株 醫護人員

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