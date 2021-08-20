「政府冷酷又無情」 蔡總統還記得這句話？

在民進黨一向標榜的「居住正義」下，南鐵地下化工程今晨強勢拆除最後半戶，歷時10年總算清空地面障礙，但在斷垣殘壁的空氣中，似乎仍迴盪著學生們聲嘶力竭喊出的「惡官僚、搶民房」。

11年前，苗栗縣府高舉「竹科竹南基地」夢想，強勢拆除張藥房的那一幕，至今還烙印在國人腦海；如今南鐵地下化彷彿大埔事件的畫面重演，一樣是打著都市發展的大旗、一樣是學生肉體檔警察、一樣是民宅被強拆，差別只是從國民黨換成民進黨；當年席地抗議威權的那群人，如今卻成為高居廟堂下令拆房的掌權者。

半拆戶黃春香上午被驅趕載離現場，隨後又搭車回到住家外圍抗議，一根柺杖、一瓶礦泉水，用虛弱的肉身檔在300警力、層層拒馬前，小老百姓的無助對比優勢警力，歷史的諷刺，莫此為甚。

行政院在2009年9月核定南鐵地下化東移工程，總經費293.6億元，地方雖殷切期待，但2011年起，反南鐵東移居民開始抗爭，大動作抗議時任台南市長賴清德；反南鐵東移自救會也多次向蔡英文總統請命，年近9旬的台南阿嬤還曾在鏡頭前聲淚俱下說，老家被「連根拔起」。

對鐵道局而言，為了整體城市發展、所有台南人的福祉，拆除黃春香住家勢在必行，百年府城的進步當然大於個人的居住正義。對執政者而言，居住是事實，正義卻可移轉。

居住是一種人權，不是一種選擇。有人懷念老家木質地板的陳年味道，有人習慣鐵軌聲響陪伴入眠，住了一輩子的老家任何角落，都有著童年記憶、青春癡狂、遲暮歲月，那些記憶裡的美好，豈能隨著官員一聲令下而夷為平地。

對於大埔事件，當年在野的蔡英文曾罵，「政府冷酷又無情，我們都應該記住這一天，這是悲劇，更是教訓，這是民主社會最遺憾的事情」。這個標籤當年曾牢牢貼在馬政府身上，不知道如今目睹南鐵強拆事件，蔡總統是否仍會心存遺憾，但歷史一定會記住這一天。