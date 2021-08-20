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英系立委上午發聲明籲高鐵增班 下午就獲回應

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
台灣高鐵為加強服務旅客需求，宣布原定9月1日起之增班計畫，將提前自8月25日起實施，增班後每週增開180班次。 本報資料照片
台灣高鐵為加強服務旅客需求，宣布原定9月1日起之增班計畫，將提前自8月25日起實施，增班後每週增開180班次。 本報資料照片

隨著疫情逐漸趨穩，民眾也增加外出機會，民進黨英系立委今上午再度發表聯合聲明，呼籲中央流行疫情指揮中心及高鐵公司，基於防疫考量與民眾需要，在維持採取梅花座的規定下，增加車票售量、並於尖峰時刻加開班次；而高鐵下午也宣布，9月增班計畫提前自8月25日實施，每周增開180班次。

英系立委劉櫂豪、羅致政、江永昌、陳明文、莊瑞雄、王美惠、蔡易餘、吳玉琴、邱泰源、蘇治芬今發表聯合聲明，「支持防疫梅花座，呼籲增班常態化」，逐步將列車班次恢復正常，以減少民眾的抱怨與不便，為全面經濟振興做好凖備。

羅致政表示，接到不少民眾反映，先前高鐵由於疫情採取減賣、減班的做法，如今疫情緩和民眾外出增加，使得車票愈來愈難買，造成行程安排上的不便。

蔡易餘也說，疫情趨緩，許多民眾的生活及工作逐步恢復正常，但目前高鐵班次和座位太少，希望能在防疫規範之下進行調整，經濟振興的原則交通也是首要之重，支持防疫中心的防疫規範，但民生的服務仍須要隨時滾動調整，呼籲交通部 與高鐵公司一定要對班次有所規劃，適度調整賣票成數，並慢慢恢復班次運量。

高鐵公司今下午在官網宣布，考量近期疫情持續緩解，且適逢暑假即將結束，為加強服務旅客需求，原定9月1日起之增班計畫，將提前自8月25日起實施；增班後每周增開180班次（南下90班、北上90班）列車，提供809班次旅運服務，各增開車次自8月24日凌晨零時起開放購票。

英系立委劉櫂豪、羅致政、江永昌、陳明文、莊瑞雄、王美惠、蔡易餘、吳玉琴、邱泰源、蘇治芬今發表聯合聲明，「支持防疫梅花座，呼籲增班常態化」。 圖／截自羅致政臉書
英系立委劉櫂豪、羅致政、江永昌、陳明文、莊瑞雄、王美惠、蔡易餘、吳玉琴、邱泰源、蘇治芬今發表聯合聲明，「支持防疫梅花座，呼籲增班常態化」。 圖／截自羅致政臉書
英系立委劉櫂豪、羅致政、江永昌、陳明文、莊瑞雄、王美惠、蔡易餘、吳玉琴、邱泰源、蘇治芬今發表聯合聲明，「支持防疫梅花座，呼籲增班常態化」。 圖／截自江永昌臉書
英系立委劉櫂豪、羅致政、江永昌、陳明文、莊瑞雄、王美惠、蔡易餘、吳玉琴、邱泰源、蘇治芬今發表聯合聲明，「支持防疫梅花座，呼籲增班常態化」。 圖／截自江永昌臉書
英系立委劉櫂豪、羅致政、江永昌、陳明文、莊瑞雄、王美惠、蔡易餘、吳玉琴、邱泰源、蘇治芬今發表聯合聲明，「支持防疫梅花座，呼籲增班常態化」。 圖／截自蔡易餘臉書
英系立委劉櫂豪、羅致政、江永昌、陳明文、莊瑞雄、王美惠、蔡易餘、吳玉琴、邱泰源、蘇治芬今發表聯合聲明，「支持防疫梅花座，呼籲增班常態化」。 圖／截自蔡易餘臉書

疫情 高鐵

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