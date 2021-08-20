日贈我疫苗換核災食品解禁？謝長廷：沒有任何附加條件

日本三次捐贈我國疫苗共334萬劑，我駐日代表謝長廷今天表示，有少數人認為日本送我國疫苗是不是有交換條件，例如要求核災食品解禁，謝長廷說，身為在第一線處理的他可以清楚明確地說，日本送我國疫苗事實上沒有任何附加條件。

謝長廷在臉書上表示，依照日本的文化特性，他們也不可能在給對方幫助的時候提附加條件的要求，這會使善意變成交易，交易是依對價透過交涉談判而爭取有利的條件，那是另一套邏輯和規則，日本把疫苗支援定位在過去相互善意支援的回報，不當做交易。

謝長廷說，關於東北食物的問題，他多次回覆網友並說明立場，有核汙染的食品才叫核食，他反對進口台灣，但是沒有汙染的食品，就是東北食品或是福島食品，他贊成開放進口，至於有沒有汙染應該用科學檢驗來判定。

謝長廷說，東北大地震已經十年了，全世界國家例如歐盟、美國、紐澳、新加坡、香港等都放寬解禁，只有中國、台灣還嚴格禁止，日本當然關心這個議題，雖然提供疫苗時沒有附帶要求，但不表示他們就不在乎或是不重視此事。

謝長廷說，所以日本在談CPTPP這種涉及自由貿易的議題時，政府系統的官員都是說「歡迎」台灣加入，而不是「支持」台灣加入，這和國會議員不同，這件事性質倒是比較接近交易，需要條件和談判。我方要瞭解他們語言使用背後的深層心理跟文化特性，才不會在重要政策上做出樂觀的誤判。