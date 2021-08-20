快訊

金曲32／HUSH摘金謝蘇慧倫 名單持續更新

國際流浪動物日154隻走私貓安樂死 貓奴怒灌蔡英文臉書

政府推非洲計畫強化連結 藍委盼不只是開會應盡速落實

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
「非洲地區華人聯誼會第22屆大會」今天舉行。記者徐偉真／攝影
「非洲地區華人聯誼會第22屆大會」今天舉行。記者徐偉真／攝影

蔡英文總統今天表示，非洲大陸自由貿易區已開始運作，這是台商前進新南向國家外的另一個投資契機，也是政府重視的趨勢，因此政府這幾年推出非洲計畫強化台灣和非洲的合作。國民黨立委溫玉霞說，非洲計畫目前還在研究階段，希望能盡速落實。

「非洲地區華人聯誼會第22屆大會」今天下午舉行，今年因為新冠肺炎疫情，取消原本要在南非開普敦舉行的實體會議，改由視訊方式進行，蔡英文總統以預錄影片方式致詞，我國駐史瓦帝尼大使梁洪昇、駐索馬利蘭代表羅震華、駐南非代表賀忠義、駐奈及利亞代表劉翼平、駐開普敦處長林映佐以視訊方式出席。

蔡英文表示，近年非洲地區發展快速，內需市場非常龐大，經濟成長率幾乎年年高於全球平均水準，今年由54個國家所組成的非洲大陸自由貿易區已開始運作，對台商來說是前進新南向國家外的另一個投資新契機，也是政府重視的趨勢，為了協助台商掌握契機，政府這幾年推出非洲計畫，透過整合資源、僑界力量等，在人才培育、經貿投資等領域強化台灣和非洲合作，希望各界透過大會集思廣益，提供政府寶貴的意見。

僑委會委員長童振源說，自從前年國安會召開「非洲計畫」會議，僑務委員會擔負起以僑務資源協助的責任，計畫中的「僑民照護」項目，內容包含輔導僑團社活動、布建急難救助協會體系、健全及拓展僑校及台商組織僑務資源，進而串聯非洲僑界構成綿密的聯繫網絡，僑委會未來將在開普敦增派一名僑務秘書，擴大服務量能。

僑委會表示，今天的大會各方直接交流，共同關心非洲地區僑務大計及台灣政經發展及走向，討論如何拓展我國與非洲國家在經貿、產業及人才培育等交流與合作，建構21世紀新夥伴關係，全方位深耕與推動和非洲國家多元實質關係，進而落實對旅非國人的服務。

溫玉霞說，非洲僑胞愛國心不落人後，每次總統出訪，很多人開幾百公里的車到現場就是為了表達支持，國家若有任何狀況需要幫忙，非洲的僑胞也出錢出力大力幫助，蔡總統說的非洲計畫現在還在研究階段，希望能盡速落實，而不是不停地開會。

梁洪昇表示，台商在史國的投資是史國重要的經濟來源，對史國經濟發展、社會安定貢獻良多，受到史國政府重視，因此之前安排為工業區全體員工施打疫苗以維護競爭力，可見台商是當地的經濟支柱。

我駐史瓦帝尼大使梁洪昇以視訊方式出席非洲地區華人聯誼會第22屆大會。記者徐偉真／攝影
我駐史瓦帝尼大使梁洪昇以視訊方式出席非洲地區華人聯誼會第22屆大會。記者徐偉真／攝影

非洲 台商

延伸閱讀

開學在即每位學生防疫經費只有百元 藍委籲教育部爭取

不跟藍委政院抗議去挺朱 鄭麗文：有到，看五十肩先走

NBA／擔任NBA非洲聯賽合作夥伴 歐巴馬：推動籃球發展

疫苗分配不均 非洲單月百萬人染疫

相關新聞

日贈我疫苗換核災食品解禁？謝長廷：沒有任何附加條件

日本三次捐贈我國疫苗共334萬劑，我駐日代表謝長廷今天表示，有少數人認為日本宋我國疫苗是不是有交換條件，例如要求核災食品...

拜登表護台立場 江啟臣：不用放大解讀

美國總統拜登表示若任何人侵略北約，美國會做出回應，對台日韓做法也一樣。國民黨主席江啟臣今天說，不用過度放大解讀，美國就是...

卓冠廷選議員推要洪慈庸同意 「肚爛」聽藍營提侯選總統

台中市前新聞局長卓冠廷傳出欲參選新北市議員，今接受綠色和平廣播電台專訪。他指出，要參選必須獲得妻子洪慈庸與父母親的同意，...

拜登發言護台 程建人：從美國利益思考

美國總統拜登接受專訪時表示台灣與阿富汗問題本質不同，美國信守對夥伴承諾。外交部前部長程建人昨分析，美國從阿富汗撤軍在國內...

「政府冷酷又無情」 蔡總統還記得這句話？

在民進黨一向標榜的「居住正義」下，南鐵地下化工程今晨強勢拆除最後半戶，歷時10年總算清空地面障礙，但在斷垣殘壁的空氣中，...

走私貓安樂死引爆貓奴怒火 農委會：為防疫不得已

海巡署昨破獲不法私梟走私未檢疫品種貓，動植物防疫檢疫局高雄分局今下午已完成154隻貓咪的人道安樂死程序，引發社會大眾譁然...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。