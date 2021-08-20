政府推非洲計畫強化連結 藍委盼不只是開會應盡速落實

蔡英文總統今天表示，非洲大陸自由貿易區已開始運作，這是台商前進新南向國家外的另一個投資契機，也是政府重視的趨勢，因此政府這幾年推出非洲計畫強化台灣和非洲的合作。國民黨立委溫玉霞說，非洲計畫目前還在研究階段，希望能盡速落實。

「非洲地區華人聯誼會第22屆大會」今天下午舉行，今年因為新冠肺炎疫情，取消原本要在南非開普敦舉行的實體會議，改由視訊方式進行，蔡英文總統以預錄影片方式致詞，我國駐史瓦帝尼大使梁洪昇、駐索馬利蘭代表羅震華、駐南非代表賀忠義、駐奈及利亞代表劉翼平、駐開普敦處長林映佐以視訊方式出席。

蔡英文表示，近年非洲地區發展快速，內需市場非常龐大，經濟成長率幾乎年年高於全球平均水準，今年由54個國家所組成的非洲大陸自由貿易區已開始運作，對台商來說是前進新南向國家外的另一個投資新契機，也是政府重視的趨勢，為了協助台商掌握契機，政府這幾年推出非洲計畫，透過整合資源、僑界力量等，在人才培育、經貿投資等領域強化台灣和非洲合作，希望各界透過大會集思廣益，提供政府寶貴的意見。

僑委會委員長童振源說，自從前年國安會召開「非洲計畫」會議，僑務委員會擔負起以僑務資源協助的責任，計畫中的「僑民照護」項目，內容包含輔導僑團社活動、布建急難救助協會體系、健全及拓展僑校及台商組織僑務資源，進而串聯非洲僑界構成綿密的聯繫網絡，僑委會未來將在開普敦增派一名僑務秘書，擴大服務量能。

僑委會表示，今天的大會各方直接交流，共同關心非洲地區僑務大計及台灣政經發展及走向，討論如何拓展我國與非洲國家在經貿、產業及人才培育等交流與合作，建構21世紀新夥伴關係，全方位深耕與推動和非洲國家多元實質關係，進而落實對旅非國人的服務。

溫玉霞說，非洲僑胞愛國心不落人後，每次總統出訪，很多人開幾百公里的車到現場就是為了表達支持，國家若有任何狀況需要幫忙，非洲的僑胞也出錢出力大力幫助，蔡總統說的非洲計畫現在還在研究階段，希望能盡速落實，而不是不停地開會。