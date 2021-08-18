快訊

阿富汗第五大城爆衝突！神學士掃射平民 釀至少2死12傷

蘇貞昌接見新任警察局長 立委解讀：大選到來宣示權力

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
行政院長蘇貞昌（左）與內政部長徐國勇（中）曾對重要警察人事看法不同。圖為去年七月，蘇貞昌參加警政署活動時，批評台南、高雄治安，徐國勇表情凝重，警政署長陳家欽（右）隨即報請撤換兩名局長。聯合報資料照片
行政院長蘇貞昌（左）與內政部長徐國勇（中）曾對重要警察人事看法不同。圖為去年七月，蘇貞昌參加警政署活動時，批評台南、高雄治安，徐國勇表情凝重，警政署長陳家欽（右）隨即報請撤換兩名局長。聯合報資料照片

行政院蘇貞昌今接見八名新任縣市警察局長，打破慣例，警界解讀是要「宣示人事主導權」。民眾黨立委張其祿表示，警政署屬於內政部管轄，蘇跳了兩級接見，做法不符合行政倫理；他也解讀，因蘇貞昌民調下降，想抓穩權力，加上選舉即將到來，警察局長是地方重要勢力，蘇想藉此宣示自己還是大權在握。

時代力量立委陳椒華則說，警察是人民的保母，是守護國內治安、維護社會安全網的第一道防線，對於警察首長人事任命，支持警察行政中立，蘇貞昌院長此次接見8名新任縣市警察局長，是過去沒有發生過的事情，現場也未見內政部長徐國勇，「確實奇怪」。

陳椒華也提到，前幾周她以黨主席身分請黨部發函給行政院，要求拜會蘇院長說明紅色資本入侵我國嘉里大榮及科學城物流一事，行政院方則說院長很忙，至今毫無音訊。「如果院長很忙是很多這種形式上接見各地新任警察局長之類的行程，大可不必，國家重要的事情很多，還有待蘇院長親身了解處理」。

警察 行政院 蘇貞昌

延伸閱讀

英系立委開砲後蘇揆贈三大禮？ 蔡易餘：不必創造故事

英系開砲後 蘇送嘉義三大禮「給足陳明文面子」

蘇貞昌見8新警局長抓主導權？柯文哲狂酸：關係錯綜複雜

蘇貞昌約見8縣市警察局長 侯友宜：警察不是一個人的

相關新聞

談阿富汗 蔡英文：不作為只依賴別人保護 非台灣選項

身兼民進黨主席的蔡英文總統今天以線上方式主持民進黨中常會。蔡英文會中表示，近來阿富汗情勢的變化，引起很多討論，要告訴大家...

蘇貞昌接見新任警察局長 立委解讀：大選到來宣示權力

行政院長蘇貞昌今接見八名新任縣市警察局長，打破慣例，警界解讀是要「宣示人事主導權」。民眾黨立委張其祿表示，警政署屬於內政...

開砲後蘇送大禮？蔡易餘：會勘後才定案

民進黨英系立委日前聯合發表聲明呼籲行政院五倍券應免收一千元，行政院當天即宣布政策轉彎，行政院長蘇貞昌昨南下嘉義縣，與立委...

蘇貞昌接見新任警察局長 期許做好治安、防疫

行政院今天表示，院長蘇貞昌接見8名擬派任的縣市警察局長，除了期許其做好地方治安及防疫工作外，就相關警務所需資源也會予以充...

朱立倫為阿富汗言論遭綠圍剿 黃裕鈞嗆民進黨愚民

國民黨前主席朱立倫發表美軍撤出阿富汗的言論遭民進黨圍剿。國民黨前發言人黃裕鈞表示，針對民進黨發言人顏若芳操作台灣部分人擔...

當沖降稅遲不能落日 反映出官員討好與炒短線施政風格

政府跨部會近日協調股市當沖降稅是否延長一事，傾向維持當沖交易稅減半稅率，將報行政院核定後實施。這代表原本只是短期救市方案的當沖降稅，已變相成為了中長期政策。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。