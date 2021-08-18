蘇貞昌接見新任警察局長 立委解讀：大選到來宣示權力

行政院長蘇貞昌今接見八名新任縣市警察局長，打破慣例，警界解讀是要「宣示人事主導權」。民眾黨立委張其祿表示，警政署屬於內政部管轄，蘇跳了兩級接見，做法不符合行政倫理；他也解讀，因蘇貞昌民調下降，想抓穩權力，加上選舉即將到來，警察局長是地方重要勢力，蘇想藉此宣示自己還是大權在握。

時代力量立委陳椒華則說，警察是人民的保母，是守護國內治安、維護社會安全網的第一道防線，對於警察首長人事任命，支持警察行政中立，蘇貞昌院長此次接見8名新任縣市警察局長，是過去沒有發生過的事情，現場也未見內政部長徐國勇，「確實奇怪」。

陳椒華也提到，前幾周她以黨主席身分請黨部發函給行政院，要求拜會蘇院長說明紅色資本入侵我國嘉里大榮及科學城物流一事，行政院方則說院長很忙，至今毫無音訊。「如果院長很忙是很多這種形式上接見各地新任警察局長之類的行程，大可不必，國家重要的事情很多，還有待蘇院長親身了解處理」。