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開砲後蘇送大禮？蔡易餘：會勘後才定案

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
行政院長蘇貞昌（左3）昨南下嘉義，並與民進黨立委陳明文（右2）、蔡易餘（右1）、嘉義縣長翁章梁（右3）等英系要角同框。圖／取自陳明文臉書
行政院長蘇貞昌（左3）昨南下嘉義，並與民進黨立委陳明文（右2）、蔡易餘（右1）、嘉義縣長翁章梁（右3）等英系要角同框。圖／取自陳明文臉書

民進黨英系立委日前聯合發表聲明呼籲行政院五倍券應免收一千元，行政院當天即宣布政策轉彎，行政院長蘇貞昌昨南下嘉義縣，與立委陳明文、蔡易餘、嘉義縣長翁章梁等英系要角同框，並拍板地方三大案，但被解讀是「送上大禮」。蔡易餘晚間表示，這個說法是刻意分化他們與蘇院長間的交情，想要凸顯摩擦，「不必這樣創造故事」。

蔡易餘說明，相關議題已跟行政院討論許久，先前也有跟蘇院長交換過意見，蘇院長表示很支持，但還是要到現場會勘才能定案，後來因為疫情爆發，直到昨天才會勘，會勘行程早在上周五英系立委發表聲明前就已敲定，兩者間沒有關係。

蔡易餘表示，確定故宮南院和台北故宮就是台灣雙故宮一案，行政院本已核定；至於蒜頭糖廠五分車延駛高鐵案，先前蘇院長就私下表示很支持，並於昨天會勘拍板定案；茶業改良總廠南遷嘉義則是原本較不明朗，蘇院長昨天表示支持，但還是有技術面待突破。

陳明文昨、今兩天則在臉書表示，擔任縣長及立委期間皆不斷爭取這三案，感謝蘇貞昌院長的支持。他也提到，有邀請蘇過一陣子再來嘉義拚振興，「會準備最好的阿里山高山茶給院長品嚐」。不過，對於送禮一說，記者致電陳明文，尚未取得回應。

行政院 蔡易餘 嘉義

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