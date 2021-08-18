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朱立倫為阿富汗言論遭綠圍剿 黃裕鈞嗆民進黨愚民

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨前發言人黃裕鈞。圖／黃裕鈞提供
國民黨前發言人黃裕鈞。圖／黃裕鈞提供

國民黨前主席朱立倫發表美軍撤出阿富汗的言論遭民進黨圍剿。國民黨前發言人黃裕鈞表示，針對民進黨發言人顏若芳操作台灣部分人擔憂民進黨誇大美國在台灣海峽的影響力，再一次顯示民進黨愚民的可惡，以及鍵盤治國的可悲。

黃裕鈞說，美國總統拜登在說明美國從阿富汗撤軍的談話清楚提到，過去美方也多次提醒，台灣及阿富汗必須有自我防備的決心，美國無法提供盟邦捍衛自我得能力及決心；反之，民進黨長年錯誤洗腦民眾，兩岸若發生衝突，美方會無條件、無底線地支持台灣，而台灣不用付出代價，這樣的想法是不負責任，且欺騙民眾的做法。

黃裕鈞表示，在國際政治中，「對沖」本來就是在衝突對立中找尋和平的最佳良方，美國與中國兩大國也從未停止外交談判，民進黨政府無能找到兩岸關係中的「納許均衡（Nash equilibrium）」，也不具備國民黨在兩個大國之間的斡旋能力，就扣國民黨「棄台」的大帽，令人無言。

黃裕鈞說，朱立倫洞悉國際情勢，了解阿富汗在美國撤離後面對的處境，以及西方主流民意，對於阿富汗人民的世界公民責任，並反饋台灣必須發展「整體防衛構想」，展現自我防衛的決心，提升自己戰略價值，並拓展中華民國民主盟友，降低台灣拖累美國的利益，並創造美台共多合作空間。

黃裕鈞說，在外交國防議題上，民進黨作為執政黨，聽不進去這樣的務實建議，無視台灣在野黨及人民的擔憂，而只會搞意識形態與身份認同來撕裂國家，不經讓人擔憂「今日阿富汗，明日台灣」弄假成真，不是指美國對台灣，而是指未來在台灣特定政治族群與塔利班政府下的女性及少數族群一樣，將會受到迫害。

黃裕鈞感嘆，阿富汗的事件清楚的告訴世界，衝突要用智慧解決，無謂的衝突除了電影蓋世奇才中無恥的政客得利外，沒有贏家。

民進黨 阿富汗 國民黨 朱立倫

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