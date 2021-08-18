快訊

檢警查緝非法「房仲神器」 驚見前任、現任總統個資

聽新聞
test
0:00 / 0:00

英系開砲後 蘇送嘉義三大禮「給足陳明文面子」

聯合報 / 記者林政忠／即時報導
行政院長蘇貞昌（左3）昨天南下嘉義送大禮，並與民進黨立委陳明文（右2）、蔡易餘（右1）、嘉義縣長翁章梁（右3）等英系要角同框。圖／取自陳明文臉書
行政院長蘇貞昌（左3）昨天南下嘉義送大禮，並與民進黨立委陳明文（右2）、蔡易餘（右1）、嘉義縣長翁章梁（右3）等英系要角同框。圖／取自陳明文臉書

以民進黨立委陳明文為首的英系立委日前「集體發難」，砲轟行政院五倍券政策大轉彎，行政院長蘇貞昌第一個公開行程就是安排南下嘉義縣，不僅與陳明文、立委蔡易餘、嘉義縣長翁章梁等英系要角同框，還接連送上三大禮，包括：蒜頭糖廠五分車延駛高鐵及串連故宮南院、茶業改良總廠南遷嘉義、確定故宮南院和台北故宮就是台灣雙故宮，知情人士坦言，「蘇貞昌給足陳明文面子」。

知情人士透露，除了「雙故宮」是原先政府定調，但包括茶廠南遷、五分車延駛都非中央部會原訂規畫期程，最近黨籍立委對五倍券反彈形同「集體造反」，蘇貞昌特地南下送禮，「給足陳明文面子」，其他縣市也都看在眼裡。

陳明文接連在臉書貼文，除了大讚蘇貞昌，要「準備最好的阿里山高山茶給院長品嚐」，他也不忘提及，故宮南院是他當嘉義縣長時好不容易爭取來的建設，在嘉義縣設置茶改場一直是他競選時的重要政見。

陳明文特別提到，為了讓故宮南院帶動嘉義縣文化觀光的發展，翁章梁、蔡易餘和他一直向行政院爭取五分車延伸計畫，五分車延駛計畫經費2.5億元，第1期由蒜頭糖廠既有鐵道向東延駛至嘉義高鐵站約1.36公里，1.5期由蒜頭糖廠向西延駛至故宮南院園區約1.49公里，交通部鐵道局負責工程設計、監造及施工，台糖負責後續營運，嘉義縣政府負責「非都市土地變更興辦事業計畫」及「整體規劃」作業；蘇揆也指示，希望將時程提前，讓整個計劃能早日完成。

蘇貞昌對嘉義「關愛的眼神」，讓鄰近的雲林縣頗為吃味。雲林縣長張麗善今天坦言「非常失望」，為何同屬糖鐵觀光列車復駛計畫，雲林縣多年前就提出的虎尾糖鐵五分車復駛案，至今仍不見曙光？即便已獲蔡英文總統承諾，但始終得不到中央關愛，建請中央盡速核定補助「虎尾糖廠五分車復駛及延駛雲林高鐵站」工程。

故宮南院 嘉義 陳明文

延伸閱讀

蘇揆大動作接見8警局長惹人事角力聯想 徐國勇回應了

蘇貞昌見8新警局長抓主導權？柯文哲狂酸：關係錯綜複雜

蘇貞昌約見8縣市警察局長 侯友宜：警察不是一個人的

五分車延伸故宮南院經3任閣揆定案 蔡易餘述說爭取內幕

相關新聞

談阿富汗 蔡英文：不作為只依賴別人保護 非台灣選項

身兼民進黨主席的蔡英文總統今天以線上方式主持民進黨中常會。蔡英文會中表示，近來阿富汗情勢的變化，引起很多討論，要告訴大家...

蘇貞昌接見新任警察局長 期許做好治安、防疫

行政院今天表示，院長蘇貞昌接見8名擬派任的縣市警察局長，除了期許其做好地方治安及防疫工作外，就相關警務所需資源也會予以充...

朱立倫為阿富汗言論遭綠圍剿 黃裕鈞嗆民進黨愚民

國民黨前主席朱立倫發表美軍撤出阿富汗的言論遭民進黨圍剿。國民黨前發言人黃裕鈞表示，針對民進黨發言人顏若芳操作台灣部分人擔...

當沖降稅遲不能落日 反映出官員討好與炒短線施政風格

政府跨部會近日協調股市當沖降稅是否延長一事，傾向維持當沖交易稅減半稅率，將報行政院核定後實施。這代表原本只是短期救市方案的當沖降稅，已變相成為了中長期政策。

【今日精摘】國防部前副部長疑涉共諜案／房仲神器個資外洩驚見總統資料

•中共中央軍委政治工作部廣州分局，2012年起指派香港謝姓商人，透過退役空軍少將錢耀棟及退役中校魏先儀來台發展組織，接觸多名退役將領，其中包括國防部前副部長張哲平。台北地檢署今指揮調查局國安站兵分2路搜索並約談魏先儀及錢耀棟2人到案，全案朝違反國安法方向偵辦。

英系開砲後 蘇送嘉義三大禮「給足陳明文面子」

以民進黨立委陳明文為首的英系立委日前「集體發難」，砲轟行政院五倍券政策大轉彎，行政院長蘇貞昌第一個公開行程就是安排南下嘉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。