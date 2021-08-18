英系開砲後 蘇送嘉義三大禮「給足陳明文面子」

以民進黨立委陳明文為首的英系立委日前「集體發難」，砲轟行政院五倍券政策大轉彎，行政院長蘇貞昌第一個公開行程就是安排南下嘉義縣，不僅與陳明文、立委蔡易餘、嘉義縣長翁章梁等英系要角同框，還接連送上三大禮，包括：蒜頭糖廠五分車延駛高鐵及串連故宮南院、茶業改良總廠南遷嘉義、確定故宮南院和台北故宮就是台灣雙故宮，知情人士坦言，「蘇貞昌給足陳明文面子」。

知情人士透露，除了「雙故宮」是原先政府定調，但包括茶廠南遷、五分車延駛都非中央部會原訂規畫期程，最近黨籍立委對五倍券反彈形同「集體造反」，蘇貞昌特地南下送禮，「給足陳明文面子」，其他縣市也都看在眼裡。

陳明文接連在臉書貼文，除了大讚蘇貞昌，要「準備最好的阿里山高山茶給院長品嚐」，他也不忘提及，故宮南院是他當嘉義縣長時好不容易爭取來的建設，在嘉義縣設置茶改場一直是他競選時的重要政見。

陳明文特別提到，為了讓故宮南院帶動嘉義縣文化觀光的發展，翁章梁、蔡易餘和他一直向行政院爭取五分車延伸計畫，五分車延駛計畫經費2.5億元，第1期由蒜頭糖廠既有鐵道向東延駛至嘉義高鐵站約1.36公里，1.5期由蒜頭糖廠向西延駛至故宮南院園區約1.49公里，交通部鐵道局負責工程設計、監造及施工，台糖負責後續營運，嘉義縣政府負責「非都市土地變更興辦事業計畫」及「整體規劃」作業；蘇揆也指示，希望將時程提前，讓整個計劃能早日完成。

蘇貞昌對嘉義「關愛的眼神」，讓鄰近的雲林縣頗為吃味。雲林縣長張麗善今天坦言「非常失望」，為何同屬糖鐵觀光列車復駛計畫，雲林縣多年前就提出的虎尾糖鐵五分車復駛案，至今仍不見曙光？即便已獲蔡英文總統承諾，但始終得不到中央關愛，建請中央盡速核定補助「虎尾糖廠五分車復駛及延駛雲林高鐵站」工程。