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檢警查緝非法「房仲神器」 驚見前任、現任總統個資

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拜訪許榮淑還未戴口罩 柯文哲扯吃餅乾配開水被抓到...

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲今表示，他去拜訪許榮淑，因她兒子是負責北市南港新創基地台北方舟區塊鏈的，大部分都在討論網路資料用區塊鏈認證的問題，是否布局2024？柯文哲則無回應。圖／引用人民最大黨臉書
台北市長柯文哲今表示，他去拜訪許榮淑，因她兒子是負責北市南港新創基地台北方舟區塊鏈的，大部分都在討論網路資料用區塊鏈認證的問題，是否布局2024？柯文哲則無回應。圖／引用人民最大黨臉書

民進黨前立委許榮淑創立的人民最大黨，昨天在官方臉書貼出一張許榮淑與柯文哲交談的照片，外界解讀，柯文哲最近除拜訪許榮淑，也到南投拜訪醫界大老、郭台銘妻子曾馨瑩堂哥曾惠騰等人，為布局2024。對此，台北市長柯文哲今僅表示，他去拜訪許榮淑，因她兒子是負責北市南港新創基地台北方舟區塊鏈的，大部分都在討論網路資料用區塊鏈認證的問題，是否布局2024？柯文哲則無回應。

由於柯文哲拜訪人民最大黨是在上班時間，柯文哲說，他去拜訪許榮淑時，本來是中午時間，但因時間拉比較久，超過時間的部分會請假。

至於柯文哲也被抓包，拜訪時沒有戴口罩，柯文哲今天說，他之所以沒戴口罩，是因為行程很滿，一個接一個，助理一個一個分批吃飯，結果他從頭到尾沒吃飯，當時他是在吃餅乾，「吃餅乾被抓到，吃餅乾配開水...，當時沒戴口罩是在吃餅乾。」

柯文哲 口罩 北市

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