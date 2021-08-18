【重磅快評】揪出洩密者？外交部力氣用錯地方了

國產高端疫苗雖通過緊急使用授權（EUA）審查，但有效性受到質疑，外交部被爆料在高端通過EUA後，隨即向邦交國「推銷」高端疫苗，外交部當時否認此事，但事隔一段時日，今天又傳出外交部事後不僅未檢討政策，部長吳釗燮還要求徹查是誰洩密。外交部前後舉措自相矛盾，力氣用錯地方，只是徒增自身難堪罷了。

衛福部食藥署19日通過高端疫苗的EUA，藍營隨即踼爆，外交部發文要9個駐外使館調查駐在國受贈高端疫苗的意願，藍營質疑政府要將有爭議的國產疫苗援外。在各界對高端疫苗的有效性仍有諸多質疑之際，外交部卻搶快推廣國產疫苗，效率之高，讓外界印象深刻，但負評也隨之而至，認為疫苗援外應具備三期解盲及國際認證，外交部最好謹慎行事。

當時外交部見苗頭不對，馬上否認藍營的指控，稱相關說法都是無中生有，外交部絕無幫廠商兜售疫苗的意圖與行動，更不可能在尚未徵詢友邦意願及符合當地法規的情況下，貿然推動國產疫苗援外，未來若要疫苗援外，也以外交部援外預算支應云云。這件事在外交部否認後好像也就沒有下文了。

沒想到，外交部長吳釗燮七月廿九日主持部務協調會議時，針對疫苗援外一事下令徹查是誰洩密，次長俞大㵢也在會議上說，外交部電報遭部內人員「影送特定政黨」，用以攻擊外交部，不但不符公務倫理，也屬違法，必須嚴肅處理。俞特別提醒外交部員工都屬國家公僕，儘管個人政治理念或有不同，仍須遵循公務倫理，依法行政。

吳釗燮、俞大㵢先後嚴詞要求查辦洩密，斥責洩密者不符公務倫理也違法，但兩人卻忘了，幾天前外交部才說藍營的指控是無中生有、外交部絕無幫廠商兜售疫苗的意圖與行動等說詞，吳、俞二人說要查辦洩密者，不是間接證明藍營的爆料是確有其事？

如果真的有人洩密，那外交部向友邦推銷國產疫苗就不是無中生有。外交部在東窗事發之後，應該檢討的是改進疫苗外交的作法，如何在合乎國際規範及當地法規之下，堂堂正正的來推廣我們的國產疫苗，絕非被爆料後，氣急敗壞揚言要揪出吹哨者，難道外交部也被東廠化了嗎？只知道抓「內賊」、剷除異已？而不知檢討精進，如果最後證實高端效力不夠，外交部是不是要反過來表揚吹哨者？