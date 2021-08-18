確診者足跡 屏東太平洋百貨今提早打烊、大規模消毒

高市一名境外移入確診個案15999，40多歲女性，今年5月從印度入境台灣，預計要返回印度工作前，8月17日到醫院篩檢後，發現確診，這名確診者8月12日、15到17日與親友到屏東市、潮州鎮地區，縣府今公布足跡20處，其中包括屏東太平洋百貨地下一樓，屏東太平洋百貨指出，18日提早打烊營業到18點，並展開大規模消毒作業，19日正常營業。

屏東太平洋百貨指出，今天接獲衛生局通知確診足跡，為提供顧客安心購物及員工安全工作環境，除依照政府清潔消毒要求，今天8月18日營業18點，提早打烊後大規模消毒作業。

屏東太平洋百貨持續啟動防疫因應措施落實全民防疫，每小時美食街桌椅、兩小時電梯、手扶梯消毒清潔，入館實聯制，美食街座位區張貼貼紙採間隔入座與保持安全距離格1.5公尺，實施單一出入口，進去量體溫，娃娃車暫停租借。

屏東縣府指出，這名確診者曾在8月12日、15日、16日、17日與親友至屏東市、潮州鎮地區活動，今公布足跡有20處，並陸續環境消毒作業，並匡列4人採檢後到防疫旅館隔離。

縣府指出，該名確診者足跡包括屏東火車站、潮州火車站、太平洋百貨公司B1、屏東轉運站商場-優尼聖運動用品店、燦坤3C-屏東自由店、永信水族館-屏東店、大樹連鎖藥局-屏東自由店、7-ELEVEN 欣欣鼎門市、行家五金百貨、潮州鎮好好鍋等處，與搭屏東客運班車，都全面展開消毒作業。

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