快訊

當東奧激情過後 他指出幾個延續的觀察指標

毛毛的！印度確診個案兩度赴台南看棒球 傳染源卻不明

高虹安與卓伯源出現中市府 高：捐消防物資與政治無關

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
郭台銘文教基金會董事高虹安（左二）、消防基金會董事卓伯源（左一）聯袂出席捐贈活動，與台中市長盧秀燕（中）的3人互動，成現場焦點。記者陳秋雲／攝影
郭台銘文教基金會董事高虹安（左二）、消防基金會董事卓伯源（左一）聯袂出席捐贈活動，與台中市長盧秀燕（中）的3人互動，成現場焦點。記者陳秋雲／攝影

國民黨主席江啟臣今天上午到台中市議會拜會國民黨團，前腳剛走，民眾黨不分區立委高虹安、彰化前縣長卓伯源一起到中市府捐贈消防救護物資。高卓兩人連說「跟國民黨主席選舉完全無關」高虹安說，這項捐贈活動很早就安排好了，沒想到江主席今天也到台中。卓則表示，他曾打電話給郭台銘表達想選主席，郭說加油！

財圑法人郭台銘文教基金會透過財團法人消防發展基金會、中華民國義勇消防聯和總會捐贈4台最先進的LUCAS3自動心肺復甦機，每台單價近百萬元。機器配置在一線出勤救護車上，消防人員救災救護時，無後顧之憂。

高虹安代表郭台銘文教基金會、卓伯源是消防基金會董事，兩人聯袂出席，與台中市長盧秀燕的3人互動，成為現場焦點。

卓伯源已領表要參選國民黨主席，今在現場受訪表示，他參選前曾打電話給郭台銘表示要參選，郭董則鼓勵加油。 稍後，卓伯源擔心外界今天的活動被誤解與黨主席選舉造勢有關，他說，捐贈活動很早就安排，視不同地區安排各地董事參加，例如中區由卓伯源代表，近日在高雄則可能由立法院前院長王金平出席。

高虹安說，她也不曉得活動剛好衝到黨主席選舉，讓大家有過多的政治聯想。郭台銘在消防相關經費已投入約6000萬元，在捐贈疫苗之外，另外展現愛心。

與會者要求與高虹安（左）合影，彰化前縣長卓伯源掌鏡。記者陳秋雲／攝影
與會者要求與高虹安（左）合影，彰化前縣長卓伯源掌鏡。記者陳秋雲／攝影

郭台銘 卓伯源

延伸閱讀

總統教育獎得主與郭台銘同名 郭董爽快允助學

郭台銘牽線？民眾黨高虹安與國民黨卓伯源彰化同台

形容黨主席選舉是新三國演義 卓伯源：我參選就勝利了

專訪卓伯源／若當選主席 卓：明年縣市長選舉拚14+2+2

相關新聞

談阿富汗 蔡英文：不作為只依賴別人保護 非台灣選項

身兼民進黨主席的蔡英文總統今天以線上方式主持民進黨中常會。蔡英文會中表示，近來阿富汗情勢的變化，引起很多討論，要告訴大家...

拜訪許榮淑還未戴口罩 柯文哲扯吃餅乾配開水被抓到...

民進黨前立委許榮淑創立的人民最大黨，昨天在官方臉書貼出一張許榮淑與柯文哲交談的照片，外界解讀，柯文哲最近除拜訪許榮淑，也...

改口公開聯亞EUA 柯文哲嗆時中:小黨要求3+11仍未公開

聯亞未取得EUA，衛福部長陳時中原先說，審查紀錄沒什麼好公開，不過在民進黨立院黨團要求後，才改口說會公開。對此，台北市長...

【重磅快評】揪出洩密者？外交部力氣用錯地方了

國產高端疫苗雖通過緊急使用授權（EUA）審查，但有效性受到質疑，外交部被爆料在高端通過EUA後，隨即向邦交國「推銷」高端...

【家長相談室】名師30年經驗不藏私 學童培養自學力靠「3習慣+3到」秘訣

早在5月停課以前，具有30年教學經驗的清大附小名師葉惠貞，就將長年教學專業轉化成居家防疫也適用的自學策略，讓學生在家也能安心自主學習。以下為第一人稱專訪整理：

阿富汗變天 蔡英文：台灣唯一選項是讓自己更強大

民進黨主席蔡英文今天說，近來阿富汗情勢的變化，引起很多討論，她要告訴大家，台灣唯一的選項，就是讓自己更強大、更團結、更堅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。