高虹安與卓伯源出現中市府 高：捐消防物資與政治無關

國民黨主席江啟臣今天上午到台中市議會拜會國民黨團，前腳剛走，民眾黨不分區立委高虹安、彰化前縣長卓伯源一起到中市府捐贈消防救護物資。高卓兩人連說「跟國民黨主席選舉完全無關」高虹安說，這項捐贈活動很早就安排好了，沒想到江主席今天也到台中。卓則表示，他曾打電話給郭台銘表達想選主席，郭說加油！

財圑法人郭台銘文教基金會透過財團法人消防發展基金會、中華民國義勇消防聯和總會捐贈4台最先進的LUCAS3自動心肺復甦機，每台單價近百萬元。機器配置在一線出勤救護車上，消防人員救災救護時，無後顧之憂。

高虹安代表郭台銘文教基金會、卓伯源是消防基金會董事，兩人聯袂出席，與台中市長盧秀燕的3人互動，成為現場焦點。

卓伯源已領表要參選國民黨主席，今在現場受訪表示，他參選前曾打電話給郭台銘表示要參選，郭董則鼓勵加油。 稍後，卓伯源擔心外界今天的活動被誤解與黨主席選舉造勢有關，他說，捐贈活動很早就安排，視不同地區安排各地董事參加，例如中區由卓伯源代表，近日在高雄則可能由立法院前院長王金平出席。