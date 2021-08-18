柯文哲談阿富汗：真正台灣人要思考「靠自己比較安全」
美國撤軍，塔利班軍隊全面攻占阿富汗。中廣董事長趙少康認為「阿富汗是台灣的前車之鑑 」，台北市長柯文哲今天也被問到相關看法，柯文哲說，阿富汗的例子，真正台灣人要思考的是，靠自己比較安全。不過台灣與阿富汗的局面也不一樣，台灣不管是國防武力、經濟狀況、還有自給自足能力，都不是阿富汗可以比的。
對於若台海有戰事，美國是否會出兵幫台灣?如何看美國撤兵阿富汗?柯文哲今天說，戰爭還是悲劇，不管是死亡還是受傷，都是人命的損失，所以原則上，還是要避戰，但是要避戰，不可以畏戰，還是要做相當程度的準備。
柯文哲也提到，講到最後，還是要自立自強、人助自助，靠自己比較安全，台灣與阿富汗的局面也不一樣，台灣不管是國防武力、經濟狀況、還有自給自足能力，都不是阿富汗可以比的，阿富汗的例子，真正台灣人要思考的是，靠自己比較安全。
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