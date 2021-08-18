快訊

當東奧激情過後 他指出幾個延續的觀察指標

毛毛的！印度確診個案兩度赴台南看棒球 傳染源卻不明

綠酸江啟臣「正派承擔」晚4年 學者：明清就有正派啦

聯合報 / 記者林政忠／即時報導
國民黨主席江啟臣和民進黨立委劉世芳的競選文宣，「正派承擔」引發討論。圖／取自劉世芳臉書
國民黨主席江啟臣和民進黨立委劉世芳的競選文宣，「正派承擔」引發討論。圖／取自劉世芳臉書

國民黨主席江啟臣昨天登記競選連任黨主席，並公布競選主軸「正派承擔，啟動未來」。民進黨立委劉世芳隨即在臉書貼文，江啟臣「致敬」了她4年前的選舉文案「正派承擔」，感謝江主席抬愛，高雄帶領潮流，「江主席跟上潮流（雖然晚了4年）」，好文案不會退流行。

藍綠都用「正派承擔」，引發話題。台藝大廣電系教授賴祥蔚指出，「正派」兩字在明清小說就常出現，承擔也是常見的用語，文宣不是先用先贏，除非有人先登記專利，不然公眾人物用這4個字很正常，就像「本土、改革、愛台灣」一樣，也不是只有民進黨候選人能用；其他的政治人物只要形象特質符合，當然也可以此為訴求。

文大廣告系教授鈕則勳也說，政治人物的形象定位確實有可能相近，江啟臣的「正派承擔、啟動未來」主軸，確實能充分呼應江從政以來的個人特質與期許，「啟動未來」也讓人想起江在年初獲得「時代雜誌未來百大領導人」殊榮，這8個字對江算是非常到位的競選主軸。

江啟臣 民進黨

延伸閱讀

連勝文批黨中央 江啟臣：黨是集合體不是誰說了算

國民黨主席之爭 民進黨這樣看朱立倫、江啟臣勝算比

影／親美將淪為阿富汗？ 江啟臣：中華民國絕對不是阿富汗

連勝文辭智庫副董挺朱 江啟臣：尊重每個人決定和選擇

相關新聞

談阿富汗 蔡英文：不作為只依賴別人保護 非台灣選項

身兼民進黨主席的蔡英文總統今天以線上方式主持民進黨中常會。蔡英文會中表示，近來阿富汗情勢的變化，引起很多討論，要告訴大家...

阿富汗變天 蔡英文：台灣唯一選項是讓自己更強大

民進黨主席蔡英文今天說，近來阿富汗情勢的變化，引起很多討論，她要告訴大家，台灣唯一的選項，就是讓自己更強大、更團結、更堅...

高虹安與卓伯源出現中市府 高：捐消防物資與政治無關

國民黨主席江啟臣今天上午到台中市議會拜會國民黨團，前腳剛走，民眾黨不分區立委高虹安、彰化前縣長卓伯源一起到中市府捐贈消防...

綠酸江啟臣「正派承擔」晚4年 學者：明清就有正派啦

國民黨主席江啟臣昨天登記競選連任黨主席，並公布競選主軸「正派承擔，啟動未來」。民進黨立委劉世芳隨即在臉書貼文，江啟臣「致...

柯文哲談阿富汗：真正台灣人要思考「靠自己比較安全」

美國撤軍，塔利班軍隊全面攻占阿富汗。中廣董事長趙少康認為「阿富汗是台灣的前車之鑑 」，台北市長柯文哲今天也被問到相關看法...

連勝文批黨中央 江啟臣：黨是集合體不是誰說了算

連勝文昨天請辭國民黨智庫副董事長，並發表千字文批評黨中央，登記參選黨主席的江啟臣今天說，每個人對黨的未來與發展，都有想法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。