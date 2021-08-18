綠酸江啟臣「正派承擔」晚4年 學者：明清就有正派啦

國民黨主席江啟臣昨天登記競選連任黨主席，並公布競選主軸「正派承擔，啟動未來」。民進黨立委劉世芳隨即在臉書貼文，江啟臣「致敬」了她4年前的選舉文案「正派承擔」，感謝江主席抬愛，高雄帶領潮流，「江主席跟上潮流（雖然晚了4年）」，好文案不會退流行。

藍綠都用「正派承擔」，引發話題。台藝大廣電系教授賴祥蔚指出，「正派」兩字在明清小說就常出現，承擔也是常見的用語，文宣不是先用先贏，除非有人先登記專利，不然公眾人物用這4個字很正常，就像「本土、改革、愛台灣」一樣，也不是只有民進黨候選人能用；其他的政治人物只要形象特質符合，當然也可以此為訴求。

文大廣告系教授鈕則勳也說，政治人物的形象定位確實有可能相近，江啟臣的「正派承擔、啟動未來」主軸，確實能充分呼應江從政以來的個人特質與期許，「啟動未來」也讓人想起江在年初獲得「時代雜誌未來百大領導人」殊榮，這8個字對江算是非常到位的競選主軸。