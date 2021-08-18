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國民黨主席之爭 民進黨這樣看朱立倫、江啟臣勝算比

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民進黨今舉行線上中常會。圖／民進黨提供
民進黨今舉行線上中常會。圖／民進黨提供

民進黨今舉行線上中常會，據轉述，民進黨秘書長林錫耀在黨務報告時提及國民黨主席之爭，認為前主席朱立倫較被看好，與現任席江啟臣相比，勝率大概是7比3。林錫耀也強調，國民黨內選舉走偏鋒，會以民進黨為攻擊對象，而國民黨選後也會在立法院及公投議題上不斷出招，民進黨黨公職人員都要有所防備。

林錫耀也表示，最近雖疫情獲得控制，在野黨較無攻擊機會，但目前清零有點困難，仍要不斷提醒社會大眾做好防疫，黨公職人員不參加普渡、公祭的要求持續，另針對已定案的振興五倍券，希望黨公職人員多協助宣揚，捍衛政策。

民進黨立法院黨團總召柯建銘則在會中表示，周一在行政院舉行的黨政協調會，黨內立委出席跟發言都很踴躍，「共同面對、解決、承擔問題是民進黨的DNA，在野黨要挑釁分化是沒用的」，至於國民黨揚言九月開議後不讓行政院長蘇貞昌上台報告，「到時候再來因應」。

行政院政委黃致達說，紓困已有九百萬民眾受惠，目前也還在進行中，並不斷提出新的做法，如針對中高齡失業、青年就業等，上周院會便討論包括尋職津貼、就業、創業協助等方案，紓困並沒有停下，還在進行，就是發現金。

民進黨 國民黨 行政院

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