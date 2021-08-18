周玉蔻指選高雄玩真的 柯文哲：應陸續有選各縣市傳聞

資深媒體人陳敏鳳、周玉蔻等爆料，指台北市長柯文哲有意挑戰2022高雄市長大位，周玉蔻還說，柯文哲玩真的，本尊柯文哲今天終於回應，柯文哲說，現在已經傳出他要選桃園跟高雄，相信未來的時間，應該陸陸續續還會有他要選每個縣市的傳聞，等全部都出來，再來討論。

周玉蔻昨天在廣播節目提到，媒體人陳敏鳳向她透露，有一個「名字和嘴巴有關」的朋友去跟柯文哲聊天，詢問柯文哲「台北市長到明年就沒了，要不要乾脆去選桃園市長」？沒想到柯文哲回覆稱自己要選高雄市長，周玉蔻還強調「他（柯）是玩真的」。

對此，柯文哲今天說，這是防疫記者會，不是選戰記者會，現在已經傳出我要選桃園跟高雄，我相信未來的時間，應該會陸陸續續傳出我要選每個縣市的傳聞，我看全部都出來，再來討論。」