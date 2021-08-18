【即時短評】還拿不出檢討報告 政院應說明停電原委

今年5月13日，台灣發生大停電，緊接著5月17日又發生停電。當時，經濟部姿態放得很軟、滿臉抱歉，好像為了向民眾謝罪，不惜讓高層下台負責。如今，事過境遷，卻遲遲看不到兩份檢討報告，也不見懲處名單，實有矇混過關之嫌。

誠然，我國自5月開始爆發第二波新冠肺炎疫情，全國焦點皆聚焦在疫情發展之上，凡有議題與疫情沾上邊，無不受到社會關切，停電的檢討究責自然從第一線輿論中被排除，但這並不代表行政院可以就此以拖待變，遲遲不向國人公布停電的調查結果，擺出一副船過水無痕的樣子，裝作沒有發生過這回事。

尤其大停電的原委，除了是民眾審視政府在電力供應穩定度上的參考，更攸關民眾對於國內能源政策的想法與主張，今後極有可能成為各界對於我國發電政策，特別觀察、評估的重要指標。

而核四商轉公投即將在年底舉行，政府若想延續綠電政策，豈不是更應該提供解釋，讓民眾周知、說明，停電原因與減核無關？

如今，政府卻是虛與委蛇，有人問了才透露一點，被追急了才說，已要求經濟部加強管理、成立穩定供電專案小組，適時對外說明事故調查及檢討改善情形，乍聽好像很周全，其實形同對外說明的時間無限期延後，停電的具體原因仍舊不明不白。

這真的是一個負責任的政府該有的表現嗎？