快訊

當東奧激情過後 他指出幾個延續的觀察指標

毛毛的！印度確診個案兩度赴台南看棒球 傳染源卻不明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【即時短評】還拿不出檢討報告 政院應說明停電原委

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
行政院。本報資料照片
行政院。本報資料照片

今年5月13日，台灣發生大停電，緊接著5月17日又發生停電。當時，經濟部姿態放得很軟、滿臉抱歉，好像為了向民眾謝罪，不惜讓高層下台負責。如今，事過境遷，卻遲遲看不到兩份檢討報告，也不見懲處名單，實有矇混過關之嫌。

誠然，我國自5月開始爆發第二波新冠肺炎疫情，全國焦點皆聚焦在疫情發展之上，凡有議題與疫情沾上邊，無不受到社會關切，停電的檢討究責自然從第一線輿論中被排除，但這並不代表行政院可以就此以拖待變，遲遲不向國人公布停電的調查結果，擺出一副船過水無痕的樣子，裝作沒有發生過這回事。

尤其大停電的原委，除了是民眾審視政府在電力供應穩定度上的參考，更攸關民眾對於國內能源政策的想法與主張，今後極有可能成為各界對於我國發電政策，特別觀察、評估的重要指標。

而核四商轉公投即將在年底舉行，政府若想延續綠電政策，豈不是更應該提供解釋，讓民眾周知、說明，停電原因與減核無關？

如今，政府卻是虛與委蛇，有人問了才透露一點，被追急了才說，已要求經濟部加強管理、成立穩定供電專案小組，適時對外說明事故調查及檢討改善情形，乍聽好像很周全，其實形同對外說明的時間無限期延後，停電的具體原因仍舊不明不白。

這真的是一個負責任的政府該有的表現嗎？

停電 疫情

延伸閱讀

停電檢討報告卡關？政院：要求成立穩定供電專案小組

家中紅色插座沒電做啥用 內行人曝功用他直呼「長知識」

新北晚間降大雨 三峽高壓電桿傾倒55戶停電

影／批政院自以為是 王世堅諷用五倍券取代新台幣「超日追美」

相關新聞

談阿富汗 蔡英文：不作為只依賴別人保護 非台灣選項

身兼民進黨主席的蔡英文總統今天以線上方式主持民進黨中常會。蔡英文會中表示，近來阿富汗情勢的變化，引起很多討論，要告訴大家...

確診者足跡 屏東太平洋百貨今提早打烊、大規模消毒

高市一名境外移入確診個案15999，40多歲女性，今年5月從印度入境台灣，預計要返回印度工作前，8月17日到醫院篩檢後，...

【家長相談室】名師30年經驗不藏私 學童培養自學力靠「3習慣+3到」秘訣

早在5月停課以前，具有30年教學經驗的清大附小名師葉惠貞，就將長年教學專業轉化成居家防疫也適用的自學策略，讓學生在家也能安心自主學習。以下為第一人稱專訪整理：

阿富汗變天 蔡英文：台灣唯一選項是讓自己更強大

民進黨主席蔡英文今天說，近來阿富汗情勢的變化，引起很多討論，她要告訴大家，台灣唯一的選項，就是讓自己更強大、更團結、更堅...

高虹安與卓伯源出現中市府 高：捐消防物資與政治無關

國民黨主席江啟臣今天上午到台中市議會拜會國民黨團，前腳剛走，民眾黨不分區立委高虹安、彰化前縣長卓伯源一起到中市府捐贈消防...

綠酸江啟臣「正派承擔」晚4年 學者：明清就有正派啦

國民黨主席江啟臣昨天登記競選連任黨主席，並公布競選主軸「正派承擔，啟動未來」。民進黨立委劉世芳隨即在臉書貼文，江啟臣「致...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。