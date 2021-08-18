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五月大停電檢討報告拖沒下文 立委曝：行政院不公布

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
今年5月全台發生513、517兩次大停電。報系資料照
今年5月全台發生513、517兩次大停電。報系資料照

今年5月全台發生513、517兩次大停電，雖蔡英文總統、行政院長蘇貞昌都要求台電盡速提出報告，但過了三個月仍未見。民眾黨立法院黨團幹事長蔡壁如今表示，停電事件發生後，便向經濟部及台電要求提供檢討報告，但至今仍未拿到，據相關人員透露，報告已送至行政院，但行政院就是不公布。

蔡壁如批評，蘇內閣這一年來常讓人感覺到黑箱作業，五倍券、疫苗採購、EUA審查等相關資料都不公開，包括即將到來的823解封，指引也是混沌不明，應針對國人關心的議題清楚說明。

民眾黨團總召邱臣遠表示，513、517大停電讓國人對於台電的信用、經濟部能源政策非常關心，行政院應盡速提出相關檢討報告，尤其現在處於夏季用電高峰，須避免類似情形發生。

民進黨團書記長羅致政也呼籲，針對五月大停電，應調查完整，盡快公布相關報告。

行政院 停電 台電

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