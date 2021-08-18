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民進黨成立「全代會工作小組」2022地方選戰暖身起跑

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨今天線上中常會通過成立「2021年全代會工作小組」。圖／民進黨提供
民進黨今天線上中常會通過成立「2021年全代會工作小組」。圖／民進黨提供

民進黨今天下午中常會過成立「2021年全代會工作小組」，除了籌備全代會外，也負責盤點需要討論的議題，包括處理「2022縣市長選舉提名特別條例」，意味民進黨佈局2022年地方選舉開始暖身起跑。

民進黨中常會決議，2021年全代會工作小組由黨秘書長林錫耀擔任召集人，小組成員涵蓋黨內六大派系，分別為中常委吳秉叡、王定宇、黃承國、陳茂松、梁文傑、何志偉，未來該工作小組將研議是否調整全代會召開之日期、地點，以及2022年選舉之提名機制等事宜。

依照過去慣例，民進黨會在7月召開全代會通過選舉提名條例，今年受到新冠肺炎疫情影響，全代會延後至9月25日召開，且日期仍有變數。和往年不同的是，今年經黨內派系討論後，拍板不再使用選舉對策委員會名稱，外界慣稱的「選對會」正式走入歷史，而改用「2021全代會工作小組」。

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