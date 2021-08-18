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國防部前副部長疑涉共諜 檢調搜索約談2空軍退將

五倍券爭議 蔡英文：執政團隊共同負責全力執行

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
身兼民進黨主席的蔡英文總統今天以線上方式主持民進黨中常會。圖／民進黨提供
身兼民進黨主席的蔡英文總統今天以線上方式主持民進黨中常會。圖／民進黨提供

五倍券政策大轉彎，從民眾自費1000元買券，變成免費發券，由於蔡英文總統在過程中也曾與英系、正國會綠委在官邸進行討論，引發外界質疑，是否在「出手替行政院滅火」。蔡英文今天在民進黨中常會中表示，政策規畫過程有各種建議都是好事，但溝通完成之後，大家既然都已經形成共識，就要全力把共識付諸執行。

蔡英文指出，這幾周以來疫情稍緩，民眾開始關心振興的議題，尤其今年疫情比去年衝擊也更大，紓困的規模達到九百萬人左右，在疫情相對受到控制後，民眾對振興當然有迫切期待。

蔡英文表示，上周的中執會上，也促請行政部門在推出振興政策以前，務必和大家充分溝通，經過幾天密切的討論，考慮上半年出口創新高，經濟成長率不錯，基於成果和民間共享的概念，振興券所有的支出，都由政府來負擔，民眾不用出一千元換五倍券。

蔡英文指出，自己要強調的是，大家都是執政黨的一員，對執政的表現，都要負起共同的責任。接下來不論是行政部門、立法院黨團、縣市首長，還是各個崗位的黨公職，都要積極對外說明，捍衛民進黨的政策路線。蔡說，執政就是面對挑戰，解決問題，有效控制疫情，成功推動振興，就是政府在這個階段的重要目標，請大家務必全力以赴。

蔡英文 疫情 民進黨

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