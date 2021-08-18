高思博分析拜登談話：自立自強美國才會幫助

阿富汗政府軍隊全面崩潰，神學士奪回了失去20年的政權，在國內引起熱烈爭論並比擬台灣政局的前景，對此，國民黨中常委高思博認為，美國立場始終一致，就是願意自立自強的國家，才會幫助，且絕對是以自身利益為第1優先。他奉勸蔡英文政府應自立自強，不要總想著依靠美國爸爸。

塔利班政權當年是因殘暴對待兒童、婦女而被推翻，如今塔利班重新掌權，未來是否會再重蹈覆轍？高思博在臉書直播中說，難以預料，但光從美軍從首都機場撤退時的情景，很多民眾驚恐地攀爬上起飛中的軍機，寧可摔死也要逃出阿富汗，可以感受到人民對未來缺乏信心，宛如「新版西貢時刻」。

許多人評論拜登撤軍對阿富汗是殘酷的決策，高思博從拜登的致詞剖析，認為拜登的責任是保護美國利益，不是讓軍人受害，去使用武力解決每個問題，意思是不符合美國利益的事情就不插手；因此，此事純屬國際現實，台灣應據此吸收到教訓。

綠營類比1949年政府撤退來台灣，原因是國民黨失敗，導致美國放棄支持，今日的綠色政權不會重蹈覆轍；高思博認為此言一半對、一半錯。

他說，當年政府撤退來台時，共軍就計畫準備渡海攻台，當時發生韓戰，美國應付北韓，自顧不暇，根本顧不了台灣。但政府自立自強，打勝古寧頭戰役，美國肯定台灣的用心和能力，才具體援助，奠定了兩岸對峙的基礎。

高思博分析拜登談話涵義，就是願意自立自強的國家，美國才會幫助，顯示美國立場從來是一致；如今台灣政府一味依賴外力，只想靠別人，充分在新冠肺炎疫情防疫的過程中暴露無遺，因此阿富汗今日之變值得國人關注思考台灣應如何走下去。