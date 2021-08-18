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國防部前副部長疑涉共諜 檢調搜索約談2空軍退將

印度返台打AZ三個月後確診 列基因定序、匡列12人

聯合報 / 記者謝承恩楊雅棠許政榆／台北即時報導

國內今日新增5例境外移入，已知已3例個案有新冠疫苗接種紀錄。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，其中針對印度入境的案15999個案，會持續做基因定序，確認是否為Delta相關病例，但研判該案確診後Ct值33較高，對社區影響較少，現已匡列12人。

羅一鈞指出，針對境外移入個案中，有3例已經接種境外移入個案，其中案15996自美國入境，7月12日接種過第一劑疫苗，8月14日入境，尚未接種一劑滿14日。案15998自美國入境，8月3日一劑嬌生疫苗並於8月15日入境，同樣未接種滿14天。另外案15999自印度入境，曾於五月感染過，並於7月23日在台灣施打一劑AZ疫苗，分析其疫苗接種與感染狀況無關聯。

指揮中心表示，案15999為本國籍40多歲女性，曾於5月17日入境時有咳嗽症狀，已於檢疫期滿前採檢為陰性，直到8月17日因出境需求自費採檢，並於今日確診Ct值為33，其在台期間均無症狀，並已匡列相關接觸者12人，均列為居家隔離。

羅一鈞表示，從過去經驗研判，該案在台期間無症狀，且在三到五個月以內入境跟檢疫期滿前都陰性篩檢，卻沒驗出來，有可能曾在印度有染疫過，只是後來痊癒，但後續有陰陰陽陽階段。為邊境嚴防印度Delta變異株，會持續進行基因定序，但因其Ct值較高，研判對社區影響不大，後續會觀察抗體檢驗情形。

AZ疫苗 印度 基因

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