談阿富汗 蔡英文：不作為只依賴別人保護 非台灣選項

身兼民進黨主席的蔡英文總統今天以線上方式主持民進黨中常會。蔡英文會中表示，近來阿富汗情勢的變化，引起很多討論，要告訴大家，台灣唯一的選項，就是讓自己更強大、更團結、更堅定保衛自己，「自己不作為，只依賴別人的保護，不是我們的選項」。

蔡英文說，台灣要讓自己的存在具有意義，也就是對於民主自由價值的堅持，對國際社會的集體安全和繁榮，台灣是不可或缺的，此外更要和有共同價值及利益的夥伴，一起努力和合作。

蔡英文除提及，自己不作為，只依賴別人的保護，不會是台灣的選項，也說仰賴沒有價值做基礎、而且對台灣不放棄用武力的人的一時善意或施捨，更不會是的台灣選項。

蔡英文指出，過幾天就是823金門戰役的63周年，63年前為了守住自己的家園，台灣人民不分先來後到，軍民一心，終於擊退威脅，這場戰役的勝利，就是最好的證明；面對各種挑戰、威脅，如果這一代的台灣人，沒有努力為台灣的安全、自由和民主打好基礎，而選擇放棄，將對不起世世代代的台灣人，「身為台灣人，身為民進黨的一份子，這就是我們的時代任務，我們大家一起全力以赴」。