連勝文辭智庫副董挺朱 江啟臣：尊重每個人決定和選擇

國民黨中央委員連勝文昨天請辭智庫副董事長，展開與前主席朱立倫的合作，兩人更一起去拜訪台北市議會。朱立倫今受訪表示，連勝文很有理想，兩人的目標一致。江啟臣則說，尊重每個人個人的決定，現在選舉期間各有自己的考量和選擇，他也尊重。

對於連朱結盟，未來是否會再去爭取連勝文的支持？江啟臣表示，他會爭取各方支持，尤其黨內的選舉，每一個黨員都是他爭取支持的對象。對於連勝文請辭，他尊重每個人個人的決定。

而連勝文昨天千字文批黨中央，江啟臣則說，每一個人對於黨的未來和發展都有自己的想法、看法和理念，黨是一個集合體，也不是哪一個人說的算，所以在黨內分工和共識形成的過程裡面，不見得符合每一個人的意思，但總是相互尊重，現在選舉期間各有自己的考量和選擇，他也尊重。

朱立倫則表示，連勝文是一個非常有理想的青年朋友，他對國民黨充滿熱情愛，他希望國民黨更強、更好、站起來，他們的共同目標一致，連也希望國民黨能夠改變，尤其面對惡質的民進黨。