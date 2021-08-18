與朱立倫3：7？ 江啟臣：各民調「目的不同」參考就好

媒體今曝光一份黨員民調，內容顯示國民黨主席江啟臣和前主席朱立倫民調懸殊，黨內人士更分析兩人得票呈現3：7，不過，朱、江都當過黨主席，也只有兩人有黨員名單，目前尚未知是從哪個陣營流出。江啟臣下午受訪表示，各式各樣的民調很多，「目的不同」，參考就好。

江啟臣表示，選舉中有沒有努力自己做清楚，能獲得多少支持，當事人也最清楚。請假後該拜訪的都會來爭取各方支持，人民關心的還是現在的疫情跟紓困，他也會持續關注。

對於朱立倫上午接受專訪表示，贏選舉要有能力整合地方。江啟臣表示，「整合地方沒問題啊」，他是從地方基層選舉上來的。最重要的不只是整合地方，而事要團結整個黨，改造黨的形象，在過去一年多來的改革基礎上，可以加大力到來推動，去年整年的階段是在救亡圖存，未來是復興壯大，「我個人對明年國民黨在地方大選，是相當有信心的」。

媒體詢問，國民黨基層擔心選票和資金，認為這方面朱立倫更有優勢。江啟臣表示，現任要爭取連任靠的是政績，如何得到人民支持靠的不是金錢，是要得到民心；得到民心要靠是平時的耕耘、服務，以及執政縣市首長的有感政績，他對他們的執政非常有信心，只要持續穩定下去，明年的選舉都是審慎樂觀的。