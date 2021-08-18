駁台灣阿富汗類比 美國安顧問：對台承諾堅實

美國自阿富汗撤軍後，中國官媒如《環球時報》等撰文指倘若台海發生沖突，美國會放棄台灣，「因為阿富汗不是美國拋棄其盟友的第一個地方，也不會是最後一個。」對此，美國國安顧問沙利文（Jake Sullivan）17日於白宮記者會上駁斥此說法，強調美國對台灣的承諾並沒有改變。

沙利文說：「我們相信自己對盟友伙伴的承諾始終是神聖不可侵犯的，我們也相信自己對台灣和以色列的承諾，一如既往的堅實。」

沙利文認為，阿富汗與台灣的情況不可相提並論。他說，2448名美軍在阿富汗喪生、超過上萬名美軍受傷，並投入了上兆美元提供資源給阿富汗。且美國在2011年時就曾說會在2014年撤軍，之後卻多待了7年，遠超過10多年前立下的承諾。

「美國為阿富汗奉獻20年血淚與資源，提供一切所需訓練及裝備，讓他們能夠起身為自己而戰。美國總要在某個時間點告訴阿富汗人民，你們必須起身捍衛自己，」沙利文說。

有記者提到，中國對台灣及其他美國盟友說「一但戰爭爆發，美國不會來幫忙」，並向白宮發言人莎琪（Jen Psaki）問美國的回應。莎琪說：「我們發出的訊息很明確。我們支持在世界各地受到俄羅斯及中國特定政治宣傳所影響的盟友，我們也將持續透過行動來兌現這些承諾。」

學者：台阿情勢不可相比

美軍撤離阿富汗一事在兩岸引發了「今日阿富汗、明日台灣」的討論，許多美國專家則認為，這個比喻並不恰當。專精於研究台灣的史丹佛大學研究員祁凱立（Kharis Templeman）就在推特上發文表示，美國與阿富汗及美國和台灣的狀況無法相比。

祁凱立說，美國早在1950年韓戰期間就曾派第七艦隊協防台灣，雙方在軍事安全上的合作歷史長達71年。在經濟方面，台灣是美國第10大貿易合作伙伴，而阿富汗則排名第105。

祁凱立強調，美國在台灣周遭有5個軍事合作上的盟友，他們面對的威脅都是中國。任何美國對於台灣承諾的變動，都會牽連到美國與其他區域內盟友的關係。相較於阿富汗政府過去在區域內不受鄰國支持，台灣的事實獨立和安全卻與其他區域內國家的存亡有關，例如日本。

然而，也有專家認為美國在阿富汗滑鐵盧，確實會讓中國進一步質疑美國對台灣的幫助會到什麼程度。問前美國駐北京大使博卡斯（Max Baucus）向路透社表示，他認為阿富汗的事態發展會讓中國大膽在台灣議題上做試探，以觀察美國的反應。博卡斯說：「習近平將會尋找機會...... 他會到處試探，中國總是這麼做。」

17日，中國出動作戰艦艇、反潛機、殲擊機等，在台灣西南、東南等周邊海空域組織聯合火力突擊等進行實兵演練。同時，解放軍軍機也連續第三天飛入台灣防空識別區，根據台灣國防部統計，今年累積進入台灣空域的解放軍軍機已追平去年的380架次總和。

中國解放軍東部戰區發言人施毅向媒體說：「近期，美台頻頻勾連挑釁，發出嚴重錯誤訊號，嚴重侵犯中國主權，嚴重破壞台海和平穩定，已成為台海安全風險的最大禍源。」

（綜合報導）

© 2021年 德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】