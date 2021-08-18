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國防部前副部長疑涉共諜 檢調搜索約談2空軍退將

民進黨指談美軍撤軍阿富汗影響外交關係 國民黨：愚民

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導

針對民進黨團記者會指控國民黨對美國撤軍阿富汗發言影響外交關係，國民黨表示，蔡政府不了解美國自阿富汗撤軍背後所牽動的國際關係，並也沒有提出相應措施，仍慣於操作「親美抗中」，繼續以愚民方式逃避現實，並利用抹黑國民黨以轉移疫苗不足與紓困無方的焦點。

國民黨指出，日前紐約時報就已報導「美國撤軍阿富汗決定深刻影響民主陣營，指出美國可能不會無條件、無期限支持盟友，台灣與烏克蘭的感受將更為明顯。」該報導中，英國議會外交事務委員會主席圖根哈特（Tom Tugendhat）表示：「美國突然從阿富汗撤軍，將使世界各地盟友和潛在盟友開始思考，是否必須在民主國家與專制國家之間做出選擇，他們也會意識到，一些民主國家已經沒有持久力了」。

國民黨表示，美國撤離阿富汗事件，證明國民黨秉持「親美和陸」及持續強化國防與經濟實力的政策是正確的路線，更映照出民進黨刻意忽視、貶損兩岸關係制度化的偏狹政策絕非良方，而且民進黨在國防上說的多、做的少，也讓美方人士失望，因此要求民進黨停止愚民、務虛的政策，回歸以中華民國主權、台灣人民福祉為最高優先的國民黨務實路線。

國民黨說，在前總統馬英九任內，台灣從不需要擔心與中國大陸開戰時能撐多久、美國是否會馳援等問題，現因阿富汗政局丕變，使台灣各界重新思考國家安全的各項變數。

國民黨說，民進黨及側翼一再批評提醒國人要有居安思危、憂患意識的最大在野黨，不僅是明顯且荒謬的轉移焦點，更是拿全台灣人民的性命開玩笑。

國民黨 阿富汗 民進黨

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