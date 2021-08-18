影／論美不可靠挨批 趙少康：蔡英文來辯誰真愛台

中廣董事長趙少康日前指出「阿富汗是台灣的前車之鑑」，認為台灣必須認清美國不可靠，如果台海發生戰爭，是最大的悲哀，此評論引發綠營抨擊。今(18)日趙少康點名總統蔡英文，不要躲，出來跟他來辯論，從阿富汗看美國，從美國看兩岸，再來比較誰是真正愛台灣。

趙少康說，民進黨連續3天從中央黨部到1450側翼，對他展開猛烈攻擊，他們說台灣不是阿富汗，台灣當然不是阿富汗，我有說過台灣是阿富汗嗎？台灣不是阿富汗，但是不要忘了，中國也不是塔利班，就像是高端不是BNT一樣，本來就不是，民進黨為什麼這麼怕這個問題？民進黨一直以來麻痺台灣人民的講法就是，共軍不會打台灣，如果打了美國會來援助台灣，阿富汗這件事情給大家的教訓就是，美國是不可靠的，中共是不可測的，台灣不能把自己的命運放在中共打不打，也不可以放在美國來不來。老美不告訴你他派不派兵來，他就是不派嘛，你這個還要去想嗎？還要去猜嗎？

趙少康直指總統蔡英文喊話，不要躲起來，出來辯論，從阿富汗看美國，從美國看兩岸，再來比較誰是真正愛台灣。美國國安顧問蘇利文發表談話指出，台灣跟阿富汗不一樣，美國對台灣的承諾是堅實的。趙少康對此表示，美國很怕台灣不相信他，我也不相信，我相信你也不會相信，我覺得空講無意，美國如果要證明對台灣的承諾是堅實的，幾個事情可以做，趕快簽訂自由貿易協定，但弄了半天也不給簽，這才是實質的對台灣有利，賣給台灣F-35，不要老是在F-16上打轉，不要再強迫推銷萊豬。