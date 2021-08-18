盧秀燕江啟臣顏寬恒鐵三角何時再現？ 江： 不要擔心

本屆台中市長選舉時，盧秀燕、江啟臣與顏寬恒被譽「鐵三角」，江啟臣的主席選舉「鐵三角會再現嗎？」江啟臣笑說「大家不要擔心」「我們心有靈犀」在不同階段該做什麼事，各自心裡有數。

台中市長盧秀燕參選市長時，江啟臣任競選總部主委、前立委顏寬恒任總幹事，三人分進合擊，被形容是「鐵三角」市長一局漂亮出擊。媒體好奇，鐵三角中目前獨缺市長盧秀燕，黨主席選舉會重現嗎？

江啟臣接招，笑說：我們平常都保持連繫，感情很好「請大家不要擔心。」他說，很多事都心有靈犀，在不同的階段，各自要扮演什麼角色， 大家心裡有數。

國民黨主席江啟臣爭取連任選黨主席，喊出「正派承擔」被爆與民進黨立委劉世芳選舉口號相同。江啟臣說「正派承擔不是大家應該做的事嗎？」而且「主角不同啊！」

江啟臣說，選舉口號類似或相同是常有的事，重點是主角不同，意義就會不同！