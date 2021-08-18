藍委指外來勢力無法代替本土政權 綠營酸就是國民黨

國民黨立委林為洲在臉書談及阿富汗情勢時，指「外來（國）勢力終究無法代替本土政權去治理一個國家」，引發許多網友質疑，外來勢力不就是國民黨？對此民進黨立法院黨團副幹事長黃世杰也大酸，「國民黨作為1949年在中國戰敗撤退到台灣的外來政權，這樣的想法在民間有高度共識，林為洲委員發文可能沒有想清楚」。

黃世杰表示，歷史教訓要共同認真面對，要在任何地方長久建立公平、有正當性的政權，沒有跟在地民眾站在一起是不可能的，阿富汗例子跟當時國民黨在中國的狀況可類比的原因也是如此，希望國民黨內不管如何競爭，還是要以台灣人民利益、安全為最大考量，台灣當然要自立自強，也要跟所有同樣民主價值盟邦深入的交往，這才是最大共識。