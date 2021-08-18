停電檢討報告卡關？政院：要求成立穩定供電專案小組

國民黨立院黨團質疑台電公司513、517事故檢討報告至今還卡在行政院，行政院發言人羅秉成今表示，行政院已於9日函復經濟部，要求加強管理，並要求成立穩定供電專案小組，適時對外說明事故調查及檢討改善情形。

羅秉成表示，經濟部陳送的檢討報告，行政院已於9日函復經濟部，要求經濟部應督導台電公司針對供應面、電力調度、運轉維護及需求面確實加強管理，除應透過科技方式及嚴格管控發電機組檢修進度以穩定電力系統強化韌性、強化掌握再生能源發電量之能力、以及加強電力設施關鍵作業防呆機制外，更應加速大潭、興達及台中等重大電源開發計畫，重新檢討長短期負載預測模式，精準計算並掌控備轉容量，藉此相關作為提升輸配電系統可靠度，以確保全國供電穩定。

羅秉成並指出，行政院亦要求經濟部成立穩定供電專案小組，針對該份事故檢討報告所提相關設施系統改善對策及改善作為、各應辦事項之改善目標及明確查核點等檢討事項訂定完成期程且應加強追蹤列管，並適時對外妥適說明本案事故調查及檢討改善情形。另有關本案相關責任歸屬，亦請經濟部依相關規定另案處理。