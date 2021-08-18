陳時中改口公布聯亞EUA審查記錄 民進黨團：不是髮夾彎

聯亞疫苗EUA審查未通過，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中原說不公布審查會議記錄，後來又改口說會比照高端公布，被質疑決策髮夾彎。民進黨立法院黨團書記長羅致政今表示，立法院已經有決議，行政部門必須要遵守，衛福部也說會全力配合，會議記錄一定會在兩周內公布，不是決策髮夾彎，只是論述回應上沒有清楚表達。

指揮中心前天宣布聯亞疫苗未通過EUA審查，陳時中被問到是否會公布相關數據及會議記錄時表示，由於沒有通過審查，「沒有什麼要特別公開的」；不過隔天記者會中，陳時中又說審查會議記錄都會公開，但技術性資料不會公開聯亞的資料。

對於外界質疑陳時中決策髮夾彎，羅致政表示，前天記者會有許多問題包在一起，陳時中才說了不公布這個說法，但會議記錄一定會去識別化並比照高端公布，「照立法院決議，會議記錄一定會在兩周內公布，不是決策髮夾彎，只是論述回應上沒有清楚表達之間的不同」，至於相關數據，高端通過EUA，應該會公布，聯亞可能考量個別公司權益，未必公布。