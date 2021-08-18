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許淑華挺蔡適應選基隆市長 2人肯定林右昌勝任台北市長

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
民進黨基隆立委蔡適應（左二）、北市議員許淑華（左一）均肯定基隆市長林右昌有能力勝任台北市長。記者胡瑞玲／攝影
民進黨基隆立委蔡適應（左二）、北市議員許淑華（左一）均肯定基隆市長林右昌有能力勝任台北市長。記者胡瑞玲／攝影

民進黨立委蔡適應北市議員許淑華及基隆市議員張顥瀚，今前往視察客運1579路線視察增設的聯合報站民眾搭乘情況，針對被點名選基隆市長以爭取更多大台北生活圈建設，蔡適應表示，無論哪個位置都要讓北北基生活圈更便利，許淑華則說，只要認同基隆就是好候選人，但台北、基隆最好同個政黨，政策較好推動。

蔡適應表示，無論哪個位都要讓北北基生活圈更便利，大台北生活圈的進步是3個城市居民努力聯合打造，基隆到台北上班的民眾都是為大台北首都經濟做貢獻，很多基隆民眾的消費都在台北，台北稅收很多都是基隆市民貢獻的，大台北生活圈缺一不可。

許淑華說，她是基隆人，但大學、工作都在台北，深受北市交通問題的困擾，因為感同身受，所以努力幫忙協調，過程中有很多困難要克服，但有心做就會完成，「如果蔡適應要選基隆市長，我會去輔選」，只要熱心、認同基隆就是好候選人。

對於是否接棒選基隆立委？許淑華表示，成功不必在我，只要能夠打敗對手，為北北基生活圈努力的人就好，比較擔心台北、基隆不同人執政，溝通協調上恐會有問題，若都是同個政黨理念較相近，政策推動較容易；蔡適應則說，不管是台北還是基隆地區，都知道許淑華很有能力，重點是一起努力把事情做好。

針對基隆市長林右昌頻頻針對台北市政提出建議，被點名選台北市長，蔡適應表示，他跟林右昌蠻熟，大台北市長要了解城市規畫，林右昌城市規畫的能力最專業，林右昌在基隆執政6年，就將基隆市從最後一名翻轉到前段班，在公務預算沒增加、公務員沒變多情況下，仍能市政翻轉，這很重要。

蔡適應表示，雙北有豐富行政資源，應該是全台最幸褔、最方便的城市，但他要問雙北市民，「雙北城市規畫有越來越好、對城市的認同度是否越來越高？」

許淑華則說，北市需要會城市治理的市長，不能缺乏國際能見度，身為首都市長，要讓國際資源進來，現在信義區很多外商，就要看哪個市長可將資源引進，提升就業率及產業發展，才是優秀的市長，而林右昌在這塊的表現大家都看得到。

舉例來說，9月1日就要開學，林右昌用公務預算將基隆的國小隔板全買好，反觀北市這麼多資源，隔板居然還要家長自己處理，這就是願不願意做事的態度，不管黨內誰要角逐台北市長，只要願意做事、做城市行銷、有遠見，她都支持。

基隆 北市 蔡適應

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