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連勝文辭國民黨智庫副董 江啟臣：電話溝通後尊重選擇

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
國民黨主席江啟臣談連勝文辭黨職，他溝通後決定尊重連的選擇。記者黃仲裕／攝影
國民黨主席江啟臣談連勝文辭黨職，他溝通後決定尊重連的選擇。記者黃仲裕／攝影

國民黨智庫副董事長連勝文驚爆辭職！主席江啟臣今受訪指出，他昨晚與連勝文通過電話「他有他的想法」「我必須尊重」江啟臣表示，選舉是一時的，他相信選舉過後「國民黨一定會更好！」

國民黨下月舉行主席選舉，現任主席江啟臣昨由台中市前市長胡志強、前立委顏寬恒陪同登記。國民黨智庫國家政策研究基金會副董事長連勝文昨也宣布辭去黨職。

江啟臣今受訪表示，連勝文對黨務及公共政策，有自己的看法。江說，連勝文不管在任何階段，對國民黨都有理念有熱情，但「選舉期間嘛，都要尊重」他相信，大家都為國民黨好。

江啟臣說，黨主席選舉是良性競爭，選舉結束後，不論誰來帶領，國民黨一定會更好。

連勝文昨辭去國家政策研究基金會（國民黨智庫）副董事長和董事職位。他接受媒體訪問時強調，黨務中立是維持黨團結的重要基礎，因他無法維持完全中立，所以最終選擇辭職。

國民黨 連勝文

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