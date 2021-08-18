甜心議員又PK 林穎孟辣嗆徐巧芯：不要變不長進大老

台北市議員徐巧芯在政論節目提到，疫苗第2類優先施打對象「中央及地方政府防疫人員」連疫苗都搶著打，假設台灣跟阿富汗一樣，那架C-17軍機會坐什麼樣的人？北市議員林穎孟今天則在臉書批徐巧芯，國民黨消費阿富汗、開台灣人玩笑，原以為只是食古不化的國民黨大老噁心行為，沒想到，連年輕一輩的徐巧芯也要參一腳，在政論節目說台灣變成阿富汗，講一套戰敗逃跑說。

林穎孟說，國民黨是台北議會最大黨，徐巧芯想做最大反對黨當然沒問題，但不要變成和那些不長進的國民黨大老一樣，做這種不當比擬、羞辱台灣人、唱衰台灣敗逃的行為。

林穎孟也提出三點，諷刺徐巧芯這番台灣變成阿富汗、戰敗逃亡論，應先看看自己所屬的國民黨曾經做了什麼。

林穎孟說，1949年前，國民黨失勢，在戰爭中逃走的就是蔣家和國民黨，蔣宋美齡還在1975逃到美國。林說，國民黨打敗仗，就到台灣來殺台灣人，他們接受大量美援，把國共戰爭帶到台灣，血洗台灣、戒嚴獨裁、白色恐怖、害台灣人受苦。

林穎孟也指出，美國杜魯門總統對於國民黨行徑，在1949年後接受雜誌採訪時表示「他們都是賊，個個都是！他們從我們援助的數十億美金中偷了7.5億，他們就這樣把我們的錢偷走，然後投資在巴西聖保羅，有些甚至是我們腳底下的紐約房產。」

另外，林也質疑徐巧芯批評別人搶打疫苗，林穎孟說，事實上，紅到日本去、不照防疫規定排隊、特權打疫苗的知名AZ戰隊就是國民黨老人一干人等。

林穎孟說，徐巧芯只會喊徵兵，但台灣想要強化自我防衛時，軍購和自主研發的國防預算，都是中國國民黨立委在擋、扯後腿，以為現代戰爭靠人多人肉盾牌就會贏。這些行徑亦曾獲美國防週刊報導。

林穎孟質疑，徐巧芯作為國民黨年輕輩，老喊著國民黨要改革，但這種時候卻不會先改革上述這些揚名國際的這些國民黨大老們？不應變成和那些不長進的國民黨大老一樣，做這種不當比擬、羞辱台灣人、唱衰台灣敗逃的行為。