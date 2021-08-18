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核二廠跳電滑椅子撞到造成？國民黨團：當事椅子在哪？

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
台電自5月起至7月底，以接連發生3次大跳電，但至今無法說清跳電原因，7月27日核二廠跳電更稱滑椅子撞到。國民黨團上午公開協尋「當事椅」，黨團總召費鴻泰說，9月立院開議後將在經濟委員會推動成立台電跳電資料調閱小組。記者周志豪／攝影
台電自5月起至7月底，以接連發生3次大跳電，但至今無法說清跳電原因，7月27日核二廠跳電更稱滑椅子撞到。國民黨團上午公開協尋「當事椅」，黨團總召費鴻泰說，9月立院開議後將在經濟委員會推動成立台電跳電資料調閱小組。記者周志豪／攝影

台電自5月起至7月底，以接連發生3次大跳電，但至今無法說清跳電原因，7月27日核二廠跳電更稱滑椅子撞到。國民黨團上午公開協尋「當事椅」，黨團總召費鴻泰說，9月立院開議後將在經濟委員會推動成立台電跳電資料調閱小組。

費鴻泰表示，台電今年5月13、17日與7月27日三次跳電，但5月份兩次調查報告至今還在行政院，難道有不可告人秘密？核二廠7月跳電理由荒謬，8月9日去考察卻也模擬不出來滑椅子如何造成跳電，強烈懷疑調查說明與事實不符。

費鴻泰說，台電承諾一周提供核二廠跳件調查報告，至今仍藐視立院監督未提供，電力管不好，防疫也管不好，台電董事長楊偉甫與經濟部長王美花應下台負責。

費鴻泰認為，台電是獨家經營的國營單位，攸關台灣民生與工業發展，供電要順暢平穩；如果是人的疏失就處理，否則日後台灣在國際投資評等一定會因為供電不穩下降，國內產業發展也會受限。

國民黨立委曾銘宗也表示，台電台電到6月底累計虧損454億元，經營不善，3個月內還發生3次重大跳電，顯示是結構性管理不當問題，楊偉甫應下台為這些工安事件負責。

國民黨立委林奕華則說，核二廠發生跳電是何等大事，台電卻推稱只是椅子撞到導致，「當事椅子在哪裏？」管理的螺絲鬆懈；呼籲原能會應負起查核責任，組專家小組確定發生原因，讓事情水落石出，解決問題。

台電 核二 費鴻泰

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